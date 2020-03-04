稳固粮食安全“压舱石” 东三省线上线下备耕忙

到了惊蛰节，耕地不能歇。

今年的三月，既是防控疫情的关键时期，也是春耕生产的重要时期。在东北广袤的土地上，一场特殊的春耕备战正如火如荼地展开……

据统计数据显示，2018年东北三省粮食产量达到2666亿斤，比上一年增加了近300亿斤，总产量约占全国的20.3%。

面对疫情防控的特殊时期，辽宁、吉林、黑龙江三省多部门联合发文，多角度、重成效、全方位为春耕工作保驾护航，稳定发展粮食生产，当好国家粮食安全的“压舱石”。

专家成“网红” 云课堂成农民好帮手

对于长春市的农民张春礼来说，春节过后找“下乡”的专家已经成了一种习惯。但今年却有所不同。受疫情影响，专家指导的方式成了线上+线下，不但能在田间地头获得知识，也能用短视频等新媒体随时回看。

线上课堂的普及，也造就了一批农业“网红”。黑龙江省孙吴县农业技术推广中心站长、高级农艺师李霞在快手开通直播间，成了当地农民群体中小有名气的网红。

科技备耕“指尖对指尖”打通了“互联网+农技推广”最后一公里。沈阳市福运兴旺种植专业合作社现有稻田2000亩，主要为沈阳知名品牌“沈北七星”提供优质稻谷原粮。疫情发生后，专家们虽不能现场指导，但利用远程通话软件及时与合作社负责人洪蕴来进行联系，围绕稻田绿色种植技术，探讨如何进行农资准备和人力配备，“不违农时”确保正常生产。

为在防控疫情的同时抓好农业科技培训活动，吉林各地利用广播电视、网站、微信等多种平台开展线上远程培训，解决农民备耕及农业生产中遇到的实际问题。“网上培训还将继续开展,并根据农时特点,及时更新培训内容,急农民所急,想农民所想,千方百计抓好示范推广工作。”长春市农业农村局相关负责人表示。

多部门联合保障春耕物资充足

“金所长，你们来得很及时啊，春耕生产万事俱备，就欠你们的东风给我们的设备‘把把脉’了。”看到党员服务队金男哲一行远远走来，吉林省珲春市板石镇松哲农场场主李松哲一边放下手中的消毒器具一边说。国网珲春市供电公司各党员服务队积极联系备耕生产的村民,对排涝站、育苗大棚、蔬菜基地、农场等用户的用电设施、工器具管理、安全风险进行隐患排查，全力保障春耕用电。

庄稼一枝花，全靠肥当家。2月26日，辽宁省化工轻工总公司通过铁路运输紧急调运了1500吨化肥到沈阳，这让辽宁的春耕物资有了保障。截至目前，中国铁路沈阳局集团有限公司为东北地区春耕物资运输累计发运化肥2960车8.7万吨，辽宁90%以上的大型肥料企业已复工。

黑龙江省农业农村厅一级巡视员李世润介绍：黑龙江坚持科学备耕，面对疫情不慌乱。截至目前，柴油已到货57.8万吨，可以满足春耕用油（52万吨）需要，已经检修农机具100.3万台（套），培训农民10万余人次。“确保粮食产能稳定在1500亿斤以上，稳固当好维护国家粮食安全的‘压舱石’。”

春耕防疫两手抓，科特派担当重任

疫情防控紧要时期，也正当春季备耕关键期。辽宁省农科院发挥科技特派团的作用，围绕新宾水稻产业春耕备耕及水稻生产情况开展调研分析，有针对性帮扶当地农民解决在水稻种子、育苗设施与基地建设等方面遇到的难题。

除了“天帮忙”，更要“人努力”。面对各地逐渐迎来备耕生产黄金期的农业科技工作形势，辽宁省科技厅向科技特派团、特派员发出倡议书，希望科技特派员用实际行动汇聚起疫情防控和促进农业生产的强大正能量。

黑龙江省科技厅也向科技特派员发出倡议书，号召大家以简单易懂的语言、鲜活的事例为广大农民群众传播新冠疫情防控知识，提供备春耕生产技术支撑。

今年1月，在沈阳科技局的指导下，沈北新区水稻科技特派团成立。1月21日，专家们就深入到沈北地区的粮食生产加工企业，就稻谷储藏、稻米加工、稻米包装以及如何选择优质高产新品种、秸秆堆肥技术等方面难题进行指导。

辽宁省科技厅农业农村处处长张在群表示，全省各地的科技特派团已提早与对口县（市）区开展联系沟通，多种办法结合，最大限度地减少疫情给农业生产和农村工作带来的影响，确保今年全省农业稳产高产、实现农村全面脱贫目标。