宅家办公怎样合理用眼？专家介绍预防近视“20-20-20”口诀

人民网北京3月3日电 （王国菁）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，职场人士居家办公时要长时间面对电脑和手机。长时间观看电子屏幕，眨眼的次数会减少，容易造成眼睛疲劳和干眼症等眼部不适。

宅在家里办公，应该怎样合理用眼？魏文斌介绍，一是合理安排工作时间。建议连续工作半小时到一小时，应休息10分钟。可以眺望远方，也可以眨眼或者是闭眼，让眼睛休息、放松，可以在电脑桌旁养一盆绿色的植物，工作间隙看看绿色，缓解视疲劳和紧张的工作情绪。注意作息时间，按时睡觉，保证7到8小时的充足睡眠，减少在网上追电视剧、看电影的时间。不熬夜打游戏、不通宵上网。

二是正确使用电子设备。建议调整好房间里的灯光，光线要适宜，不能太暗，但是也不能太刺眼。晚上用电脑或者看电视时要开灯，并且将屏幕的亮度调暗到30%，可以设置绿色背景的屏保壁纸等缓解眼睛的疲劳。

三是保持正确坐姿，摆好电脑、键盘的位置，尽量让眼睛与电脑屏幕的距离保持在40公分左右，让眼睛平视电脑屏或者稍微下视，电脑桌和座椅的高度要匹配，让人的胸部和屏幕中心在同一高度。坐姿要正确，身体要放松。

四是注意用眼卫生。预防近视的“20-20-20”口诀对职场人士同样有用，使用电子产品20分钟，向20英尺也就是6米外远眺不少于20秒，可以缓解眼睛的疲劳。养成勤洗手的习惯，不揉眼睛，电脑屏幕和键盘的灰尘容易隐藏病菌，可能会影响眼部健康，要定期清除键盘和电脑上的灰尘，以防敲击键盘、移动电脑时灰尘伴随致病菌进入眼睛引起结膜炎症。

五是加强室内运动。对职场人士来说，工作强度大、压力大，不仅对眼健康不利，也容易降低身体抵抗力，应该利用工作间隙加强运动，在室内可以选择瑜伽、原地跑步、蹲起、仰卧起坐以及哑铃等力量训练，既增强了身体素质，又保护了眼睛。

六是注意常见疾病，配合用药治疗。职场人士最常见的眼病是干眼症和视疲劳，主要表现在眼睛干涩，偶然感到视物模糊，如果既往已经确诊，居家时应该继续配合医生的治疗。对轻度不适，可以在医生指导下选择一些药物滋润眼睛，缓解长时间看电脑屏幕引起的眼睛干涩。对必须长时间使用显示器的职场人士，工作时可以戴一副防辐射眼镜，可以很大程度上降低电脑辐射对眼睛的损害。