财政部：完全可以保证湖北省三项社会保险费阶段性减免政策落地

人民网北京3月3日电 （王国菁）从2月份起，湖北省最多可免征企业养老、失业、工伤三项社会保险单位缴费五个月，目前三项社保基金是否足够支撑政策落地？会不会影响湖北省三项社保基金待遇落实？3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、财政部社会保障司司长符金陵在回应记者提问时表示，湖北省企业养老、失业、工伤三项社会保险费阶段性减免政策完全可以落地。

“这项政策的出台，不仅体现出中央对湖北省的关心，也能够有效减轻湖北企业的负担，促进他们早日复工复产。”符金陵介绍，财政部从2月份起，对湖北所有企业，包括大企业和中小微企业，免除养老、失业、工伤三项社保费最多达5个月。

符金陵表示，这项政策对湖北省的三项社会保险基金会产生一定影响，但影响是可控的。失业和工伤这两项基金减免政策完全可以落地。湖北省失业和工伤保险基金滚存结余目前还有一定规模，足够保障支付两年以上待遇的需要。

在企业养老保险方面，符金陵称，如果湖北按五个月对所有企业全部免征单位缴费，将减少基金收入220亿元。湖北省截至2019年底基金滚存结余超过1000亿元。同时，中央财政在研究今年养老保险基金中央调剂制度和安排中央财政养老保险补助资金时，将对湖北给予重点关照，以弥补湖北省因为实施阶段性免征社会保险费特别是养老保险费所形成的缺口。

符金陵表示，通过加大养老保险基金中央调剂力度、加大中央财政补助力度及以前的结余，完全可以保证湖北省企业养老保险免征政策落地，也可以确保全省退休职工养老金按时足额发放。