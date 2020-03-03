国家税务总局：让小微企业和个体工商户尽享政策红利

人民网北京3月3日电 （许心怡）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树表示，加大对小微企业和个体工商户的支持，在政策上让其尽享红利。

王道树介绍，针对这次疫情的影响，税务部门着重从三个方面加大对小微企业和个体工商户的支持。第一，在政策上让其尽享红利。针对小微企业和个体工商户的税费减免政策比较多，既有对支持复工复产减征或者免征增值税的政策，湖北是免征，湖北以外的其他地区减按1%征收率征收；又可以享受国家出台的其他针对疫情防控的若干税收优惠政策；还可以继续享受去年以来出台的针对月销售收入在10万元以下的小规模增值税纳税人的免税政策。同时，小微企业和以单位方式参保的个体工商户还可以享受三项社保费阶段性减免等税费支持政策，这些都是税务部门“优惠政策落实要给力”的重点。

第二，在服务上为其增添便利。税务部门部署各地税务机关做好“四专”服务，一是网上有专栏，在税务网站专门设置小微企业和个体工商户服务专栏，让相关的政策措施易于知晓。二是线上有专席，在12366纳税服务热线设置小微企业专席，畅通线上直连互通渠道。三是点上有专人，在办税服务厅都设立了咨询台和引导员，为小微企业和个体工商户提供专门的导税服务。四是事上有专办，税务总局专门设立了小微企业服务处，各地税务服务机关指定专门部门负责小微企业和个体工商户服务工作。

第三，在融资上帮其增信助力。为帮助小微企业解决融资难问题，税务部门在今年开展的“便民办税春风行动”中，将纳入“银税互动”的企业，从纳税信用A级、B级拓展到M级，这样数量增加了一倍，并且确保疫情期间信息推送、申请受理不中断，努力实现“银税互动”贷款网上一站式办理。

王道树强调，下一步，税务部门将继续全力落实好上述各项政策措施，全力支持小微企业和个体工商户的发展，助其渡过难关。