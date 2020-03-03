财政部：已投入疫情防控资金1087.5亿元 政策兜底注入“强心剂”

人民网北京3月3日电 （王国菁）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、财政部社会保障司司长符金陵表示，截至3月2日，各级财政安排的疫情防控资金已经达到1087.5亿元，医疗费用保障充足，人民群众不会因医疗费用问题而延误救治。

符金陵介绍，目前患者医疗费用和重点防控物资保障政策，执行比较顺利，总体情况良好。在患者医疗费用保障方面，财政部明确确诊患者的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政兜底，其中中央财政补助60%，对疑似患者的治疗费用，按规定支付后由就医地来制定补助政策并安排资金，中央财政酌情给予补助。

在重点医疗物资采购保障方面，符金陵表示，充分发挥中央政府储备作用，在疫情防控期间对企业多生产的重点医疗防护物资，比如医用N95口罩、医用防护服等，由政府兜底采购收储，解除企业生产后顾之忧，鼓励重点企业保质保量增加紧缺重点医疗物资的生产。

符金陵称，这两项兜底政策是两针“强心剂”，让患者和相关企业消除了顾虑，增强了信心，有力推动了医疗救治和疫情防控工作。