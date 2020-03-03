财政部：湖北省小规模纳税人3个月内免增值税 省外征收率1%
人民网北京3月3日电 （许晓华）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。针对小规模纳税人减免增值税的问题，财政部税政司司长王建凡进行了回应。
什么是小规模纳税人？王建凡介绍，增值税纳税人包括一般纳税人和小规模纳税人。小规模纳税人是指年销售额不超过500万的增值税纳税人，小规模纳税人在现有增值税的纳税人里占的比重非常大，在80%以上。对小规模纳税人的减税，主要是针对个体工商户和小微企业。
为什么选择增值税呢？王建凡说，小规模纳税人的增值税按照营业额×征收率计算，小规模纳税人的征收率是3%。这次对湖北省的小规模纳税人在三个月的时间内免征增值税，湖北省以外的小规模纳税人由现有的征收率3%减到1%。企业只要有营业收入就要交增值税，现在只要属于小规模纳税人都能够受惠，保证了小规模纳税人能够全面地享受到税收优惠的好处。这是税种的普惠性，还有小规模纳税人的普遍性，最大限度地扩大了税收优惠的覆盖面。
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