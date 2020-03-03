财政部：预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元

人民网北京3月3日电 （许心怡）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，财政部社会保障司司长符金陵表示，除了落实税收减免政策外，最近又出台了社会保险费减免政策，减轻企业特别是中小企业的负担，企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后，预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元。

符金陵介绍，按照党中央、国务院的决策部署，财政部会同相关部门出台了一系列的财税政策，支持企业特别是中小微企业早日复工复产。这些政策大体归纳为三点：第一，让企业少缴一点。除了落实税收减免政策外，最近又出台了社会保险费减免政策，减轻企业特别是中小企业的负担。企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后，预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元。同时还指导地方在确保医保基金长期可持续的情况下，减征部分职工医保单位缴费，又可以减轻企业负担约1500亿。加上去年财政部把企业养老保险单位缴费由20%降为16%的政策实施，全年仅社会保险费减负就会减轻企业负担超过1万亿元。

第二，让政府多补一点。普遍放宽疫情防控期间中小微企业失业保险稳岗返还政策标准，加大失业保险稳岗返还力度。同时还加大职业培训补贴的支持力度，积极地推进开展线上职业技能培训，对疫情防控期间一些中小微企业在停工期、恢复期开展线下或者线上培训的，也按规定纳入补贴范围。

第三，让融资成本多降一点。增加贴息资金的规模，加大对重点保障企业专项贷款财政贴息的支持力度，按企业实际获得贷款利率的50%给予贴息，这样能够保证这些企业的实际融资成本不高于1.6%。据向人民银行了解，目前已经贷款企业的实际融资成本还要更低一些。

符金陵表示，这些政策的落实将会有效地帮助企业特别是中小微企业度过难关，早日复工复产。