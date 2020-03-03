护士手绘图画记录战疫一线的工作瞬间

2020年1月27日，陈默岩用画笔记录下了她和伙伴们在武汉第一天的生活，在这一天，她们正式进驻湖北省中西医结合医院呼6病区，而踏入这里的那一刻，也正式开启了属于她们自己的“援汉日历”。

陈默岩，北京中医药大学东方医院驰援武汉医疗队护士，她这样介绍自己的画画经历：“主要是羡慕画画好的人，小时候喜欢照着饼干桶上面的人物画，现在孩子喜欢画画，我就跟着学点儿，圆小时候的梦。”

2020年2月2日，“援汉日历”的第七章。经过了几天的防护培训和工作交接，陈默岩和大白二号李秀丽进入病区，接替上一轮同事们的工作。她们是与死神抢夺生命的“天使”，是照顾病患起居的护工，但是没人想过，她们居然还隐藏了修理工的技能！病区内的马桶“请了病假”“擅自离岗”，文弱可人的默岩开动隐藏技能，主动修理马桶！她说，特殊时期要尽量避免人员流动，减少感染的可能性，能自己动手解决就自己解决！

2020年2月7日，“援汉日历”开启第十二章（上）。东方医院的另一位大白孙艳荣今天要为病人进行中医适宜技术耳穴贴压。在抗击疫情第一线，GET了满满中医技能的东方医院的医护人员充分发挥中医药独特优势。

2020年2月7日夜，“援汉日历”第十二章（下）。今晚是默岩和秀丽的第一个夜班，为了能够时刻关注着病人的情况，她们不定时地穿梭在病房内巡视。厚重的隔离衣隔离着病菌，却也束缚和消耗着身体，不能躺、不能睡，累了，两人就轮换坐一坐，找个墙角靠一靠。

2020年2月9日，“援汉日历”第十四章。王彤主任和吴峥嵘医生正在查房，他们仔细查看病人的状况，认真记录每一位病人的身体情况，讨论治疗方案，谨慎地给出医嘱。此时他们认真的样子，格外迷人。

2020年2月11日，“援汉日历”第十六章。突发情况，13床病人状况突然急转直下，东方医院护士王淑霞立刻配合医生完成抢救，病人转危为安，与死神对抗，我们又赢了一分！

2020年2月13日，“援汉日历”第十八章。明天就是情人节了，护士王晓嘉和王晓君亲手折了千纸鹤送给病人，她们说特别的日子，要给病人特别的爱。这满载爱意和祝福的千纸鹤见证了她们的初心和使命，诠释了爱与责任。

2020年2月18日，“援汉日历”第二十三章。“百变天使”陈默岩、李秀丽和平时一样，在完成护理工作后，开始了她们“保洁员”的工作，对整个病区进行消毒。喷喷喷，绝不能放过每个角落！

2020年2月23日，“援汉日历”第二十八章。好消息！又一名新型冠状病毒感染肺炎的患者治愈出院了，大家既欣慰又感动。治愈患者十分感谢东方医院医护人员的精心诊疗和悉心照料。面对此景医护人员们说“我们只是做了我们该做的。”

2020年2月26日，“援汉日历”持续更新中，北京中医药大学东方医院援汉抗疫工作也还在继续，默岩用那双救死扶伤的手描绘着世间最温暖的画卷。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。加油，中国！加油，武汉！（作者：陈默岩 闫妍）