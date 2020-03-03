当前，新冠肺炎疫情防控工作正在持续推进。战胜疫情，需要全社会的协同努力。人民网?人民健康推出“科学防控，战胜疫情”系列访谈。2020年3月4日（周三）15:00，上海市精神卫生中心副院长、上海市第九批援鄂医疗队领队王振主任医师；厦门市精神卫生中心副院长、厦门市援鄂医疗队心理专家丁丽君主任医师将进行直播访谈，在线讲解新冠肺炎疫情下一线医务人员如何戴上心灵口罩，守护好心灵防线。访谈将在人民健康APP、人民好医生APP同步推出。

专家简介

王振，主任医师，教授，博士，博士研究生导师。上海交通大学医学院附属精神卫生中心副院长，上海市第九批援鄂医疗队领队。任中华医学会精神病学分会青年委员；中国医师协会心身医学专委会常委；中华医学会行为医学分会委员；中华医学会精神医学分会CBT协作组副组长；中国医师协会精神科分会强迫症专委会副主委；CSNP强迫障碍研究联盟副主席。

擅长：长期从事强迫障碍、焦虑障碍、应激与创伤相关障碍及情绪问题的临床与研究工作。

丁丽君，主任医师，教授，公共卫生硕士。厦门市精神卫生中心副院长；厦门市应对疫情心理危机干预小组专家组副组长，厦门市援鄂医疗队心理专家。任中国医师协会精神科医师分会强迫症工作委员会委员，中国医师协会儿童精神科工作委员会委员。

擅长：专业研究方向——焦虑障碍的药物和认知行为合并治疗。专病研究方向——强迫症。

在抗击疫情这场没有硝烟的战斗中，医务人员背负着患者的信任和公众的期望，是冲在最前线，守护公众健康的战士。但别忘了，“白衣天使”们也是普通人，在持续的高强度工作下，一线医务人员该如何戴上心灵口罩，守护好心灵防线呢？

从医务人员自身角度来讲，每个人应该尽量合理安排自己的工作任务，保证充足的睡眠，均衡饮食并尽可能保证每日的运动时间；接受自己的负面情绪，医生护士不是钢铁，也是普通人，也会有情绪，在这场战“疫”中，有这些情绪是正常的、自然地，要学会自我调节，可利用工作间隙找一些让自己愉悦的事来做；如果出现难以排解的负面情绪，比如情绪过度低落、暴躁、焦虑、心慌、失眠等，可寻求专业的精神心理医生进行诊治。

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