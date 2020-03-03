欧阳奋强的特殊生日礼物 一线护士：远离亲人我们不孤单

“不知不觉到武汉已经一个多月了，在这里，我们竭尽所能照顾患者，鼓励他们战胜病魔，与他们结下了深厚的友谊；在这里，我们也得到了社会各界对我们的关心和关爱，让我们在远离亲人的日子里并不孤单。”——曹小燕

欧阳奋强录制视频送上生日祝福

近日，李伯清、刘劲、欧阳奋强等众多巴蜀明星“组团”为在武汉抗击疫情一线的医护人员隔空送来了暖心的祝福。能这样近距离的与这些明星互动，让医护人员们非常的兴奋，厚厚的防护服也阻挡不了大家的热情。

四川省第二批援助湖北医疗队队员、自贡市第四人民医院呼吸与危重症医学科护士曹小燕的老公快过生日了。她的老公是一名石油工人，已经在外地连续工作了50多天。身在武汉，曹小燕不能亲自为他过生日，于是就在家乡关爱群里提了个小小的心愿，希望贾宝玉的扮演者欧阳奋强老师能为老公录制一段生日祝福的视频，作为特殊的生日礼物送给他。

一连几个夜班下来，曹小燕忙得忘记了老公的生日。却没想到在老公生日这天，省宣教中心的马静老师在群里发了一段欧阳奋强老师给老公录制的生日祝福的视频，那一刻惊喜之余，更多的是感动。

曹小燕开心地说：“我们全家都是欧阳奋强老师的粉丝，能得到他这份特殊的生日礼物，值得我们一家铭刻一生。”