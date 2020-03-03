前面忙治病，后面莫污染，处理医疗废物“老将”再出征

“今天上午，湖北荆州、黄冈、孝感三地共5家单位，预订了5台再燃式多用焚烧炉，订单生效之后，我们预计10天左右就会交货。这批垃圾处理装置将到湖北一线‘战疫’。”薛冰对本网说。

薛冰是北京发景绿色环保工程有限公司总经理，是一名民革党员，他曾在2003年参与抗击非典疫情的医疗废物处理工作。这次抗击新冠肺炎疫情，他用更新迭代后的产品再次“出征”。

医疗废物处理是疫情防控的最后一道关口。日前，生态环境部印发了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行）》，指导各地及时、有序、高效、无害化处置肺炎疫情医疗废物，规范肺炎疫情医疗废物应急处置的管理与技术要求。

前面忙治病，后面莫污染

在介绍医疗废物焚烧处理工作的相关意义时，薛冰经常提到的一句话是“前面忙治病，后面莫污染。”他表示，医疗废物焚烧处理工作是解决整个医疗事业链条的末端和下游的问题，只有医疗废物被安全处理，在突发性公共卫生事件面前才能减少后顾之忧。

薛冰谈到，随着科技的发展以及我国医疗水平的进步，医疗领域的一次性器械以及用品逐渐增多，这在一定程度上加大了控制病毒扩散的难度，因此及时、有序、高效、无害化的焚烧处理医疗废物，十分必要。

左一为薛冰。来源：薛冰本人供图

本网了解到，从今年正月初一开始，北京发景绿色环保工程有限公司在接到北京顺义区新冠肺炎定点医院的两个订单之后，便进入复产状态。

据薛冰介绍，由于其对公共卫生知识有一定了解，因此在战“疫”前夕该公司做出了相关预判，共储备了51台再燃式多用焚烧炉以应不时之需。据了解，这51台焚烧炉包含多种型号，即可满足方舱医院的医疗废物焚烧需求，也可以适用县级医院的状况，可以用来处理医疗垃圾也可以处理生活垃圾，预估51台焚烧炉日总处理量在105吨左右。

当年“抗击非典”，今日迭代产品再出征

据悉，薛冰带领的北京发景绿色环保工程有限公司，在1995年生产的再燃式多用焚烧炉获“国家环境保护最佳实用技术推广计划。

“再燃式多用焚烧炉是经过整体浇筑生产的，其炉墙抗热震能力强，保温效果好。通常情况下，炉内温度以1分钟50度的速度向上升温，预热15分钟就可以开始作业，因此可以节省一定燃料。”薛冰说。“应急情况下，再燃式多用焚烧炉可以通过‘一键式’操作方法启动，外地客户若不能来京访货，会给客户提供使用指南小视频，帮助其用最简单的方式完成作业。”

据悉，在2003年抗击非典的工作中，北京发景绿色环保工程有限公司生产的LZF2型再燃式焚烧炉得到应用。17年过去了， 公司相关产品也在更新迭代。“目前，我也在做等离子体项目研究，希望自己无论在疫情中还是疫情过后，都可以发挥自身优势，做出自己的贡献。”薛冰说。（李凌宇）