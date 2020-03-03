【万众一心，兆亮希望】刘竞教授3月5日在线答疑直播公益活动预告
3月是国际骨髓瘤关爱月，一场突如其来的疫情使今年的3月变得不同寻常，正当医疗资源都朝着抗击疫情这个目标发生偏斜时，很多患者群体本该返院就医的计划也随之打破。疫情虽紧急，但我们对多发性骨髓瘤（MM）患者的关爱绝不缺席，MM专家将零距离解答您的问题。为了给MM患者带去关爱和专业性指导，满足MM患者的就医需求，中国初级卫生保健基金会特推出“万众一心，兆亮希望--多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动”，届时将邀请知名血液领域专家针对MM患者最关心的问题和疑惑提供专业有效的指导与建议。新的一期《多发性骨髓瘤专家在线答疑直播公益活动》将于2020年3月5日10:30--11:30在线直播，届时特邀中南大学湘雅三医院血液科刘竞教授直接在线上接受提问，为您答疑解惑。敬请关注！
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