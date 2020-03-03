3月1日起钱塘江流域禁渔 

记者从浙江省农业农村厅获悉，3月1日起，钱塘江流域禁渔范围将扩大至重要支流，禁渔区域禁止除娱乐性游钓和休闲渔业以外的所有作业方式。

据了解，今年是钱塘江流域禁渔期制度实施的第二年。浙江省农业农村厅渔业渔政处相关负责人介绍，浙江去年首次完成有关禁渔工作。在此基础上，为提高禁渔效果，形成全流域一盘棋，浙江今年扩大了禁渔范围，将钱塘江重要支流也纳入统一禁渔范围。

禁渔时间为3月1日零时至6月30日24时。禁渔区域包括嘉绍大桥以上的钱塘江干流（含南北支源头）；重要支流分水江、浦阳江、渌渚江、葛溪、壶源溪、大源溪、金华江、东阳江、武义江、曹娥江。

禁渔期间浙江将组织开展禁渔专项执法活动，保持严管重罚的高压态势，严厉打击禁渔期各类非法捕捞行为，切实保障禁渔工作顺利开展。（记者许舜达、方问禹）