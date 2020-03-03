科普：个人如何防范新冠病毒 世卫给出10项基本建议

世界卫生组织总干事谭德塞28日在例行记者会上介绍了当前针对新冠病毒的10项个人预防措施基本建议，包括定期清洁双手和物品表面、在发烧或咳嗽期间避免旅行等。

谭德塞当天在记者会上表示，“遏制疫情从你开始”。世卫组织给出10项针对新冠病毒的个人预防措施基本建议。

首先，定期用含酒精成分的免洗洗手液洗手、或用肥皂和水洗手。手接触受污染的物品表面或病人后再触摸面部是病毒传播的途径之一，因此清洁双手可以降低病毒传播风险。

第二，定期用消毒剂清洁物品表面，例如厨房桌椅和办公桌等。

第三，自学有关新冠病毒肺炎相关知识，但要确保信息来自地方或国家公共卫生机构、世卫组织网站、地方卫生专业人员等可靠来源。对大多数人来说，感染新冠病毒后一开始的症状是发烧和干咳，而不是流鼻涕。大多数感染者为轻症，无须任何特殊照顾即可好转。

第四，在发烧或咳嗽期间避免旅行，如在飞行途中生病，应立即通知机组人员。回家后应立即与医卫人员联系，并告知他们自己去过哪里。

第五，咳嗽或打喷嚏时用衣袖遮挡或使用纸巾。纸巾用完应立即扔进封闭垃圾箱，然后洗手。

第六，60岁以上或有心血管疾病、呼吸系统疾病、糖尿病等基础疾病者，感染新冠病毒后出现重症的风险可能更高。这类人群应采取额外的预防措施，比如避免前往人多的场所或可能与病人有互动的场所。

第七，一旦感觉不舒服，请待在家中，并打电话给医生或当地医疗人员，他们会询问你的症状、去过哪里、和谁有过接触。这将有助于获取正确的建议或根据指引前往正确的医疗卫生机构，并可预防感染他人。

第八，生病时应待在家里，吃饭和睡觉与家人分开，使用不同的餐具。

第九，如出现呼吸急促，应立即就医。

第十，疫情期间感到焦虑是正常的，也是可以理解的，尤其是当生活在一个受疫情影响的国家或社区时。请了解本社区防控疫情的举措，并就如何在工作场所、学校等保障安全展开讨论。

谭德塞还强调，世卫组织提供的是一般性指导，个人还应遵循所在国家的指导并咨询当地卫生专业人员。（记者刘曲）