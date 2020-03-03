以防疫经验提升数字化治理水平

“请出示一下您的‘绿码’。”这几天，在浙江杭州等地，市民坐公交地铁、进超市菜场，企业员工复工上班，都习惯了亮出手机上的健康码。健康码由个人在手机上自行申报，后台经大数据分析审核，生成每人一个的二维码。亮绿码可正常通行，黄码和红码则要按规定进行隔离并打卡。

作为疫情防控的创新方式，红黄绿三色的健康码从孕育诞生到应用推广，一路踩着特事特办的“加速度”。“产品上线前半小时一迭代，上线后半天一迭代”，开发团队说，常规4周的开发周期被压缩到16小时。健康码2月9日在杭州市余杭区率先推出，11日全市推广，16日国务院办公厅电子政务办指导加速研发全国统一的疫情防控健康信息码，17日浙江11个设区市全部上线，随后四川、海南等省也陆续推广使用健康码。截至2月18日上午9时，杭州市累计发出健康码862万个；短时间内，浙江全省已有1500多万人成功登记。

用这种数字化的办法取代一纸“路条”，免去群众反复填表之烦，省下基层一线大量人力物力，有助于降低战“疫”的社会成本。同时，基于数字化实现动态管理，也让城市管理者对整体疫情防控有一个全盘统筹，有利于提升精准管控、精密智控的应用效能。

在特殊时期应运而生的健康码，虽是“急就章”，却离不开长期的数字化能力建设、智慧城市建设等作为基础和支撑；它是疫情防控所需，但不应仅仅“一次性”使用，还可以着眼长远，深入研究、拓展应用，让它从“管一时”变成“管长久”。杭州市主要负责同志近日明确表示：健康码不能只用在一时一地，不仅要用于眼下的疫情防控、企业复工复产，更要用于今后的数字化城市治理和公共卫生服务。通过与个人健康档案、医疗数据的有机结合，健康码有望深度应用，真正成为市民的数字化“健康卫士”。

杭州市卫健委与公安系统，还通过“城市大脑”平台，建立了“卫健警务”——新型冠状病毒防控系统。在此次疫情中，智慧城市的智慧感知、数据处理、城市应用、智能调度、智慧监控等，都被充分利用起来，让城市各个部门在疫情期间实现了资源的整合和共享，在部门、行业间统一运营和调度，有效实现了城市内疫情的一体统筹、一体防控。当前，新一轮的科技革命和产业变革正加速影响经济社会生活各领域各环节。战“疫”时刻，大数据、人工智能、云计算等数字技术在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥重要作用，这不仅对疫情防控意义重大，也有利于提升城市的数字化治理能力和治理水平。

习近平总书记强调，这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。大考意味着挑战，也为优化治理体系、提升治理能力提供了重要契机。疫情终将过去，我们总结经验教训，下大力气、用实功夫，补齐短板、堵上漏洞，用数字技术助力治理现代化，推进政府管理和社会治理模式创新，促进民生保障和改善，就一定能让城市更智慧、让人民更幸福。

（作者为本报浙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 05 版）