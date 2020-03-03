各地公安机关密切配合
侦办涉及野生动物刑事案件九百四十八起
人民网北京3月2日电 （记者张璁）记者从公安部获悉：按照公安部统一部署，全国公安机关依法严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动。截至目前，公安机关共侦办涉及野生动物的刑事案件948起、查处行政案件2147起，收缴野生动物9.2万头（只）、野生动物制品5300余公斤。
据介绍，野生动物可能是一些病毒的携带者和传染源，部分地方存在的“野味产业”对公共卫生安全构成重大隐患，增加了疫情防控风险。公安部对此高度重视，立即部署严厉打击非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品，非法狩猎、杀害珍贵、濒危野生动物等违法犯罪活动。各地公安机关按照统一部署，坚持问题导向、全面搜集线索、深入摸底排查，集中摧毁源头网络，坚决打出声威，迅速形成对破坏野生动物资源违法犯罪的严打震慑态势。
近期，各地公安机关密切协同配合，坚持网上网下联动，集中查处一批大要案件，摧毁一批跨区域犯罪团伙。福建明溪县查获野生动物死体共77只，其中包括国家二级保护野生动物白鹇5只，福建省重点保护野生动物棕鼯鼠11只。贵州遵义市查获2只国家二级保护野生动物猕猴和1头野猪、2只孔雀。四川巴中市连续破获3起涉野生动物犯罪案件，捣毁非法野生动物制品窝点7个，查获青麂、果子狸、獾等野生动物制品400余公斤。湖南祁阳县根据网上线索破获一起非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物案件，当场收缴河麂70只，野猪、野兔、竹鼠等野生动物冻体400余只，涉案金额30余万元。
《 人民日报 》（ 2020年03月03日 14 版）
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