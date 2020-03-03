疫情防控中要关照好困难群体

新冠肺炎疫情发生以来，无论是社区独居、孤寡老人，还是农村留守老人、儿童等，生活都受到了较大影响。一方面，他们对疫情的了解相对滞后，防护意识薄弱、防护物资匮乏；更值得注意的是，不少老年人患有基础性疾病，本身免疫力低下，一旦感染新冠肺炎，后果则更为严重。此外，聋哑人、盲人及其他身体有残疾的群体在疫情面前也显得尤为脆弱，更应加以特殊的关注。

在这场看不见硝烟的战役中，我们每个人都或多或少地受到了疫情影响。但跟多数人不一样，困难群体应对疫情的方法相对更有限，居家隔离也面临更多困难，因而身体和心灵上受到的冲击更大。在疫情防控阻击战中如何关照好困难群体？这是各级党委政府需要足够重视和加以解决的。

当前，各地为打赢疫情防控阻击战，都出台了相应措施，村（社区）、生活小区均实行封闭式管理。这是防止病毒扩散的有效办法，广大群众也能理解。在封闭管理的情况下，孤寡老人、困难儿童、重病重残人员等群体的生活物资是否充裕？患有基础性疾病老人的药物是否充足？长时间的封闭管理，一些孤寡老人产生孤独、焦虑等心理问题该如何疏导？这些具体问题，应及时妥善解决。

各地要充分发挥基层党组织的作用，在全面摸底、排查的基础上，对困难群体有针对性地宣传和普及防疫知识。现实中，一些村（社区）响起“大喇叭”、挂起宣传横幅，不少基层党组织书记担任疫情防控宣传员，走村入户，成效明显。而对于听力视力有障碍的人员，则应分类施策，组织工作人员或党员志愿者做好上门宣传讲解，让他们充分认识防疫的重要性，获取科学的防护知识。

各级领导干部在疫情防控中要坚持民生情怀，严格落实党中央要求，强化特殊场所和重点人群防护措施，紧盯养老、救助、儿童福利、精神卫生医疗等机构，照顾到困难群体的实际需求，将工作进一步做细做实，及时排除具体隐患、解决实际问题，增强困难群体抗击疫情的信心和力量。

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 19 版）