抗疫一线全军医护人员保持“零感染”

3月2日，军队支援地方抗击新冠肺炎疫情新闻发布会在京举行 供图/新华社

国务院联防联控机制3月2日在京举行新闻发布会。军方有关负责人受邀介绍军队支援地方抗击新冠肺炎疫情的有关情况。中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元介绍，全军1万余名医护人员投入一线救治，目前保持“零感染”。

驰援

全军万余名医护人员投入一线救治

会上，中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元对目前军队抗疫做出总结。他透露，目前，全军63所定点收治医院开设收治床位近3000张，1万余名医护人员投入一线救治。截至3月1日，武汉火神山、泰康同济、妇幼光谷等3所医院集中收治地方重症患者3467人，治愈689人。全军定点收治医院和军队支援湖北医疗队累计收治新冠肺炎患者4450例，已治愈出院1000例。全军医护人员注重加强自身防护，目前保持“零感染”。

陈景元说，军队参加疫情防控工作，按照国家的统一部署和安排，坚持全国“一盘棋”。同时，加强对疫情防控的统一领导、统一指挥和统一行动，搞好统筹协调，加强部队自身防控。采取加强军队人员防控知识培训，控制人员外出和交流，减少集会聚集等控制疫情，同时又积极调整训练工作安排，减少集体活动。通过有力有序有效的防控措施，部队保持了良好的训练和生活秩序，处于良好的战备状态。

回应

疫情防控和练兵备战两手抓两不误

疫情发生后，军队已经分3批次派出4000余名医护人员驰援武汉，驻鄂部队、武警官兵、民兵同样参与到这场战役之中。其间，有外国军事专家质疑新冠肺炎疫情可能会对中国军队的备战能力造成冲击和影响，就此，国防部新闻发言人吴谦在会上予以正面回应。

吴谦说，军队一直以来就承担着抢险救灾、应急救援等多样化使命任务。积极投身支援地方抗击疫情，当好疫情防控的先锋队、突击队，守护人民群众的生命安全和身体健康，不但能全面检验部队的应急应战能力，而且可以锤炼摔打部队，对军队备战打仗本身也是一次实践锻炼和实战促进。疫情防控期间，全军部队坚持抗疫不误战斗力，防控不松战备弦，扎实抓好以备战打仗为中心的各项工作落实，始终保持了正规训练生活秩序和良好战备状态，真正做到疫情防控和练兵备战“两手抓、两不误”。

文/本报记者 李岩

现场

吴谦双手比“人”字：“患难见真情”

在发布会上，有媒体问及外国援助中方抗疫一事，吴谦回应时用双手比了一个汉字“人”。

他说，中国汉字中的“人”字，就是一个相互支撑的架构。“‘岁寒知松柏，患难见真情。’当中国全力抗击疫情之时，许多国家和军队向我们提供了真诚的帮助和支持，在此我向他们表示衷心的感谢。”

他披露，当前几十个国家的政府和人民纷纷向中国伸出援手，170多个国家的领导人和40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式对中国表示慰问和支持。

“这些支持与帮助，让我们在这个寒冷的冬天感受到了春天的温暖。”吴谦说。