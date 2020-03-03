深大总医院破多宗病毒核酸检测“阴阳迷局”

核酸检测是确诊新冠肺炎的重要标准，作为深圳市17家病毒核酸实验室检测机构之一，深圳大学总医院检验科经过调配试剂、处理样本、提取核酸、核酸扩增分析等一系列步骤，提高检出率，为临床诊断提供依据。截至目前，深圳大学总医院检验科检测了近1800份标本。

1月29日，一名47岁的女性患者在深圳市其他医疗机构因连续2次核酸检测为阴性，转至深圳大学总医院隔离病区继续做留观治疗。据了解，这位患者常居深圳，发病前1周曾前往武汉参加婚礼，在1月20日出现发热伴咳嗽症状，该患者的流行病学史、临床表现、影像学结果都符合新冠肺炎的临床特征，但核酸检测结果均为阴性。

深圳大学总医院检验科科室主任郑卫东带领分子生物学实验室采用离心柱提取核酸技术结合PCR荧光探针法，从患者鼻咽拭子标本中成功检测出新型冠状病毒核酸，使患者得到确诊，转至定点医院治疗，赢得及时治疗的时机。

在深圳大学总医院，郑卫东和他的团队“破解”了多例这样的“阴阳迷局”。郑卫东表示，出现假阴性与患者自身病程发展、采样、标本运输和保存、检验技术方法等因素相关。比如，从咽部采样与从鼻咽部采样，所采集标本含有的病毒量就可能不同；病毒采样管内病毒保存液的体积、成分，病毒核酸提取试剂的提取效率，所用实时荧光定量PCR方法的检测灵敏度等，均可影响新型冠状病毒核酸检出率。为此，对一些特殊的病例，郑卫东会要求临床多部位同步采样送检，或在实验室采用多种试剂盒进行检测，以提高检出率。

从深圳市定点医院转来的核酸检测转阴但仍有临床症状的患者，医院24小时发热门诊收治的疑似患者，医学观察点的隔离观察人员，住院患者等等，都是检验科的检验任务。

在深圳大学总医院一期建设的分子生物学实验室内，仅配备一台小型生物安全柜，同时段只能1人操作，每批只能提取30个样本。小型生物安全柜可以满足日常检验需求，但在抗疫时期，只能通过加班才能完成任务。2月16日，随着检测任务的加重，检验科启动了“白加黑”模式：每天中午1点到晚上检测两到三批；每天凌晨1点到上午测两到三批。“90后”陈晓静、梁琪、湛璇主动承担起夜间核酸提取和上机测试任务。

据了解，病毒检测工作要求做到一丝不苟。高速离心的样本、各类呼吸道样本的处理等等，都可能产生气溶胶，再加上接触大量患者标本，实验室技师们面临着较高的感染风险。但长期与实验设备、与检测样本打交道，经验丰富的检验科技师们说：“只要严格按规范进行每一步操作，做好个人防护，直面病毒并没有那么可怕。”(郑小红 朱族英)