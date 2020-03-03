90后快递小哥：为两千多户居民义务送菜
迈着疲惫的步子走进家门，已过午夜12点，苍禹威刚刚送完小区2月26日当天的80多单果蔬套餐。
防护装备不方便取下来，又着急给揭不开锅的居民送菜，这个29岁的“送菜英雄”已经10多个小时没吃一口热饭了。
自2月2日起，苍禹威每天给汉口城市广场的两三千名业主买菜、送菜。早在新冠肺炎疫情暴发之初，这个老家在黑龙江齐齐哈尔的小伙子就“想为大家做点什么”。11岁那年，在武汉打工的父母将他接到身边，18年里，他在武汉上学、交友、结婚生子。苍禹威会说地道的武汉话，早把自己看作“半个武汉人”。
2017年，苍禹威在城市广场小区内设立菜鸟驿站，提供收发快递服务，还建立起包含了小区500多位居民在内的信息联络群，几乎每家他都认识一两个人。
今年1月23日，武汉“封城”，驿站暂停营业。每天待在家眼睁睁看着新闻里节节攀升的感染患者数据，苍禹威心里莫名地烦躁。他曾报名参加火神山医院建设，“不求包吃住，不要工资，只求能帮忙”。由于缺少施工经验、不会开车，他没有接到录用通知。
随着年货消耗殆尽，居民买菜吃饭成了难题，不断有居民在微信群里留言“要断粮了”。看到几百条满是担忧的聊天记录，苍禹威再也坐不住了。
1月31日一早，苍禹威到附近转了一圈，超市、集市大都关闭了，仅有的还开门的几家，卖的东西也是种类少价格高。想要找到平价蔬菜，他骑上电动车驶向更远些的蔬菜批发市场，挨个搜寻。
起初，家人都反对苍禹威冒着风险到处跑，关系好的业主朋友也劝他不要出门。但没人拗得过他，“我一个人出门买菜，交叉感染的可能性还小一些，总好过大家都出门。”
2月2日，他终于在黄埔蔬菜批发市场看到几名摆地摊的小贩，其中一名菜贩的儿子正好是蔬菜经销商。一番对接后，当天，数百斤白菜、萝卜、番茄等被苍禹威运到城市广场小区。
每次，送货商将蔬菜送到小区地下车库，苍禹威再用手推车来回跑上七八趟把菜运到驿站。
第一天，挑拣、称重、装袋……苍禹威手忙脚乱，“只送了20多单”。
晚上回家，苍禹威想起之前做水果团购的经验，“如果搭配好套餐，统一称重就会省事很多”。于是，他根据大家的需求组合成套餐，搭配葱姜蒜统一配送。
苍禹威还设计好了安全配送方式。送货商将菜送到地下车库，苍禹威会特意等上一会儿再去拖运，避免接触。出门前，他穿好防护服，戴上护目镜、医用口罩和橡胶手套，再给自己全身上下及手机喷洒消毒液。送货时，苍禹威一次只把一份蔬菜套餐放在底层电梯里，然后给居民打电话，由居民按下电梯按钮取货。
就这样，他每天拉着推车穿梭在小区20多栋楼里。推车一次最多只能拉150斤，差不多够一栋楼所需，一天下来，他要拉1500-2000斤。
看到苍禹威忙碌的身影，母亲主动帮忙分拣称重，为驿站做好清洁保障。妻子夏念白天边照顾女儿，边负责线上订单统计。
找到蔬菜后，他又托朋友联系水果、肉类供应商。不到两天，居民们饭桌上出现了鱼肉、猪肉，还吃上新鲜的草莓、香蕉、橙子、苹果、车厘子。
越来越多的人请苍禹威送菜送水果，微信群扩建到了5个，每天的送菜量也由几十单上升到100多单。
每天忙完，苍禹威腰酸背疼，有时深夜两三点才拖着疲惫的身体回家。“我也不知道支撑自己的力量是什么，只是觉得既然做了，就不能半途而废。”苍禹威笑着说。
2月9日，苍禹威所在的公司给他发了两万元的“天天正能量特别奖”。付出得到认可，苍禹威心里升起一股暖意。等钱到账了，他打算花4元买一瓶最爱喝的饮料奖励自己，再把剩下的19996元捐出去。
几天前，随着送菜量激增，21岁的志愿者陈正亮赶来协助分拣称重。
业主程纯把苍禹威的事迹发到了微博上，“灿烂星空谁是真的英雄，平凡人给我最多感动，希望有更多的人认识我的‘圣诞老人’”。2月24日，有居民从窗外拍下了苍禹威搬运果蔬的忙碌身影，配上一句“小帅辛苦啦”。这段视频，苍禹威反复看了几遍，干起活儿来“更有劲了”。
张月 中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 来源：中国青年报
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn