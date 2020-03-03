90后快递小哥：为两千多户居民义务送菜

迈着疲惫的步子走进家门，已过午夜12点，苍禹威刚刚送完小区2月26日当天的80多单果蔬套餐。

防护装备不方便取下来，又着急给揭不开锅的居民送菜，这个29岁的“送菜英雄”已经10多个小时没吃一口热饭了。

自2月2日起，苍禹威每天给汉口城市广场的两三千名业主买菜、送菜。早在新冠肺炎疫情暴发之初，这个老家在黑龙江齐齐哈尔的小伙子就“想为大家做点什么”。11岁那年，在武汉打工的父母将他接到身边，18年里，他在武汉上学、交友、结婚生子。苍禹威会说地道的武汉话，早把自己看作“半个武汉人”。

2017年，苍禹威在城市广场小区内设立菜鸟驿站，提供收发快递服务，还建立起包含了小区500多位居民在内的信息联络群，几乎每家他都认识一两个人。

今年1月23日，武汉“封城”，驿站暂停营业。每天待在家眼睁睁看着新闻里节节攀升的感染患者数据，苍禹威心里莫名地烦躁。他曾报名参加火神山医院建设，“不求包吃住，不要工资，只求能帮忙”。由于缺少施工经验、不会开车，他没有接到录用通知。

随着年货消耗殆尽，居民买菜吃饭成了难题，不断有居民在微信群里留言“要断粮了”。看到几百条满是担忧的聊天记录，苍禹威再也坐不住了。

1月31日一早，苍禹威到附近转了一圈，超市、集市大都关闭了，仅有的还开门的几家，卖的东西也是种类少价格高。想要找到平价蔬菜，他骑上电动车驶向更远些的蔬菜批发市场，挨个搜寻。

起初，家人都反对苍禹威冒着风险到处跑，关系好的业主朋友也劝他不要出门。但没人拗得过他，“我一个人出门买菜，交叉感染的可能性还小一些，总好过大家都出门。”

2月2日，他终于在黄埔蔬菜批发市场看到几名摆地摊的小贩，其中一名菜贩的儿子正好是蔬菜经销商。一番对接后，当天，数百斤白菜、萝卜、番茄等被苍禹威运到城市广场小区。

每次，送货商将蔬菜送到小区地下车库，苍禹威再用手推车来回跑上七八趟把菜运到驿站。

第一天，挑拣、称重、装袋……苍禹威手忙脚乱，“只送了20多单”。

晚上回家，苍禹威想起之前做水果团购的经验，“如果搭配好套餐，统一称重就会省事很多”。于是，他根据大家的需求组合成套餐，搭配葱姜蒜统一配送。

苍禹威还设计好了安全配送方式。送货商将菜送到地下车库，苍禹威会特意等上一会儿再去拖运，避免接触。出门前，他穿好防护服，戴上护目镜、医用口罩和橡胶手套，再给自己全身上下及手机喷洒消毒液。送货时，苍禹威一次只把一份蔬菜套餐放在底层电梯里，然后给居民打电话，由居民按下电梯按钮取货。

就这样，他每天拉着推车穿梭在小区20多栋楼里。推车一次最多只能拉150斤，差不多够一栋楼所需，一天下来，他要拉1500-2000斤。

看到苍禹威忙碌的身影，母亲主动帮忙分拣称重，为驿站做好清洁保障。妻子夏念白天边照顾女儿，边负责线上订单统计。

找到蔬菜后，他又托朋友联系水果、肉类供应商。不到两天，居民们饭桌上出现了鱼肉、猪肉，还吃上新鲜的草莓、香蕉、橙子、苹果、车厘子。

越来越多的人请苍禹威送菜送水果，微信群扩建到了5个，每天的送菜量也由几十单上升到100多单。

每天忙完，苍禹威腰酸背疼，有时深夜两三点才拖着疲惫的身体回家。“我也不知道支撑自己的力量是什么，只是觉得既然做了，就不能半途而废。”苍禹威笑着说。

2月9日，苍禹威所在的公司给他发了两万元的“天天正能量特别奖”。付出得到认可，苍禹威心里升起一股暖意。等钱到账了，他打算花4元买一瓶最爱喝的饮料奖励自己，再把剩下的19996元捐出去。

几天前，随着送菜量激增，21岁的志愿者陈正亮赶来协助分拣称重。

业主程纯把苍禹威的事迹发到了微博上，“灿烂星空谁是真的英雄，平凡人给我最多感动，希望有更多的人认识我的‘圣诞老人’”。2月24日，有居民从窗外拍下了苍禹威搬运果蔬的忙碌身影，配上一句“小帅辛苦啦”。这段视频，苍禹威反复看了几遍，干起活儿来“更有劲了”。

张月 中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 来源：中国青年报