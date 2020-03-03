上海98%的少先队员视医护人员为“偶像”

本报上海3月2日电（中青报·中青网记者 王烨捷）记者今天从上海市少工委、市青少年研究中心获悉，由两家单位共同牵头的《2020年上海市少先队员寒假学习和生活情况调查报告》今日出炉。报告显示，上海98%的少先队员在今年寒假期间把医护人员当“偶像”。

本次调研对象为上海市16个区2462名少先队员。调查显示，抗击新冠肺炎疫情的具体措施方面，上海少先队员知晓度排名前5项的是派驻医疗队、全力救治病患、提供救援物资、新建医院、及时报道疫情新动态，知晓率均达90%以上。

值得一提的是，少先队员特别关注一线的医务工作者。98%的少先队员认为医务工作者是心中的榜样，七成受访少先队员将志愿者、社区干部这一类身边的抗疫工作者作为心中的榜样，解放军战士、人民警察被列为榜样的比例也均超过了60%。

来源：中国青年报