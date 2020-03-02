医疗影像AI“火眼金睛” 无接触打“战疫”硬仗

新冠病毒疫情发生后，新型科技的力量正越来越广泛地加入战“疫”场，发挥着特殊的“助攻”作用。2月4日，工业和信息化部（以下简称工信部）发布智能抗“疫”的倡议书，组织人工智能企业积极应对疫情防控。近日，工信部进一步回复本网采访称，其中的工作重点之一，是充分挖掘新型冠状病毒感染肺炎诊疗以及疫情防控的应用场景，攻关并批量生产一批包括辅助诊断、智能化设备等在内的人工智能产品，提高管控工作效率。

本网了解发现，目前，人工智能辅助诊断产品与医疗影像的结合最为密切，多家科技企业提前复工研发推出的“AI+CT”一类的技术应用，近期已经在武汉、北京、上海等全国多地落地使用，成为击疫情防控的有力武器。

AI+CT，影像科“战士”的“火眼金睛”

CT影像是新冠肺炎临床一线的重要检查手段。“CT影像在新冠肺炎患者的早期诊断、临床分型和预后观察中均发挥作用。”2月19日，华中科技大学同济医学院附属同济医院放射科主任夏黎明在一场公益直播中讲到。而这意味着，每一位新冠肺炎患者从入院诊断到治愈出院，需要进行2到4次的CT检查，这使得影像科医生的工作强度成倍增加，且在扫描操作过程中存在与患者近距离接触而感染的风险。

距离华南海鲜市场一站之隔的武汉市中心医院，是武汉市最早一批收治新冠肺炎患者的定点医院，这里位处疫情最核心区域，是这场疫情阻击战里“一线中的一线”。在该院影像科，CT设备7x24小时运转，每日CT检查量高达到1000例，医护人员全副武装，始终处于高压的工作状态。

湖北疫情的发展牵动着全国人的心。1月24日，除夕，医疗AI企业北京数坤科技有限公司身处各地的员工同时收到公司发布的紧急倡议：疫情当前，一线影像科需要我们，必须加紧投入新冠肺炎人工智能辅助诊断系统的研发。

第二天是大年初一，全体研发人员开始远程联动开发产品，其他工作人员则主动联系一线医院和医生，收集数据、标注数据。

“疫情之前，我们与武汉市中心医院在冠脉CTA影像智能辅助诊断系统产品上一直有临床合作，因此便决定，利用自身积累的AI影像智能诊断算法和临床实践经验，研发新冠肺炎CT影像AI，为一线提供技术帮助。”数坤科技CEO马春娥谈到。

经过十余天紧张的研发和测试工作，2月11日，数坤新冠肺炎人工智能辅助诊断系统开始先后进入武汉市中心医院、武汉市中医医院、武汉大学人民医院、雷神山医院等一线影像科使用。

武汉市中心医院影像诊断科医生使用AI辅助诊断系统读取新冠肺炎患者CT肺片

快速、精准是AI诊疗的特殊优势，这好比影像科医生在读片诊断时有了一双“火眼金睛”。据介绍，新冠肺炎人工智能辅助诊断系统在与医院的影像设备整合连接后，可同时高效处理多个病例，通过病灶智能识别、分割定位、量化评估等工作，在2-3秒之内完成定量分析出具报告，实现快速诊断和疗效随访，在为医生提高阅片效率、减轻工作负荷的同时，也为患者赢得宝贵的诊治时间。

“在这场与时间竞抢生命的抗疫战斗中，我们非常希望，将AI这个武器尽快交到全国各地医院、医护人员的手中。”马春娥说，继武汉之后，这一AI辅助诊断系统现已进一步公益部署到了北京、郑州、重庆等一线城市的新冠肺炎定点医院。

降低医护感染风险 无接触智慧CT来了

方舱医院，被称为疫情防控的“希望之舟”。近期，武汉将多个体育馆、会展中心、学校等场所临时改造建成十余座方舱医院，让近万名轻症患者得到及时的集中收治。但如何在平均收治人数近千人的方舱医院内，让CT快速适配于非医用场地，并在高效扫描的同时避免交叉感染，一度成为亟待解决的难题。

2月16日午后，武汉市大雪初霁，武汉国际会展中心江汉方舱医院展开着紧张的应急CT扫描工作，室外正在等待的患者有序排起了队。在这里，医疗影像设备高新技术企业 联影医疗技术集团有限公司针对方舱医院量身定制，推出了快速、灵活、智能的放射科全流程整体解决方案——联影方舱 CT“应急放射科”。

令医护人员感到格外暖心的是，方舱CT可以实现无接触隔室拍片。“过去我们需要进入扫描间，在病人身旁去定位，这增加了医务人员和患者之间感染的概率。而现在是隔室操作，感染的风险大大降低。”在方舱医院进行支援工作的华中科技大学同济医学院附属协和医院放射科技师长雷子乔谈到。

方舱医院一线医务人员与联影前线工程师、项目管理人员共同为战“疫”加油

在传统CT扫描中，放射科医生需要在体位选择、完成患者摆位、确定扫描范围等多环节上和患者密切接触，而据联影集团客户关系部湖北省负责人曲峰介绍，方舱CT之所以能够实现无接触拍片，是因为其中的设备搭载了联影“天眼智能平台”，患者无需脱下口罩，即可智能识别人脸及全身位置信息，实现智能定位和摆位；医生无需进入扫描间，设备就可以自动、精准地完成患者摆位和扫描等流程，大大降低交叉感染风险。此外，快速扫描工作流使得单台CT设备能够完成超大流通量扫描。

运营首日，汉江联影方舱 CT“应急放射科”完成近两百例患者扫描，还有洪山体育馆、汉阳国际博览中心、塔子湖体育中心等方舱医院“应急放射科”近日已安装完毕，即将投入使用。

除了为方舱医院“量身定制”方舱CT“应急放射科”，联影集团旗下联影智能开发的uAI新冠肺炎智能辅助分析系统目前已引入武汉火神山医院、上海市公共卫生临床中心和上海交通大学医学院附属瑞金医院等多家医院，可帮助医生在新型冠状病毒筛查、诊断、预后等各个环节发挥作用。

此外，据工信部在答复本网采访的介绍，诸多人工智能科技企业均纷纷发力，投入到对抗新冠肺炎疫情的研发生产中，如北京推想科技与武汉同济医院和深圳三院合作研发针对新型冠状病毒肺炎特别版CT影像AI快速诊断产品，已在多家医院上线；依图科技建立基于肺部CT影像的定量评估和疗效评价系统，对于临床快速评价病情、定量评估患者疗效、评价患者预后等至关重要……

疫情中，科技企业以AI“助攻”，让技术有了“温度”。在医疗影像人工智能辅助诊断领域，这场人机协智共同抗“疫”的战斗已然全面打响。