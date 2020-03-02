成都市民重磅福利！市医保局联合企业探索医保个账网上支付 支持网上看病

近日，由于受到疫情的影响，成都市医保局联合企业探索医保个账网上支付，医联旗下的成都高新海尔森互联网医院（以下简称“医联互联网医院”）医疗服务在成都地区正式打通在线医保个人账户支付，今起成都市民在医联互联网医院看病买药可通过医保卡支付，实现线上看病医保个人账户支付。该功能的上线及打通，对于疫情期间的成都市民来说，无疑是一个利好消息，意味着成都市民可以“看病不出门，问诊不排队，线上可购药，支付可医保”，既降低了外出去医院看病遭遇交叉感染的风险，也大大节约了市民们因在医院排队挂号、问诊续方购药所花费的时间。

患者就诊示意流程图

成都市民可通过关注“医联健康”公众号，点击底部菜单栏的“慢病用药”按钮，进入成都市民医保就诊专属通道。在这里，市民不但可以用医保卡自行购买一些OTC（非处方药），慢病患者还可以和医生在线问诊，由医生为其开具电子处方，支付时可直接用医保卡里的个人账户进行支付，然后便可以在家坐等药品直送上门。可以说以前成都市民跑趟医院需要花3个小时看病的过程，在医联互联网医院上3分钟就可以完成，看病购药的效率得到了大大提升。

民生问题一直是政府非常重视的，疫情期间，作为成都新经济企业代表之一的医联，其旗下的实体医院提供的互联网医疗服务打通在线医保个账支付功能，也是政府与企业联合起来的一次积极的探索，为成都市民打造一个“居家问诊购药 线上医保支付”这样一个安全便捷的就医通道，医保局也将联合企业继续探索及完善医保在线支付，为市民提供更多的民生便利。

医联创始人兼CEO王仕锐表示，“医联互联网医院积极响应国家鼓励大力发展互联网医疗的政策方针，通过先进的互联网医疗技术手段，让患者足不出户就可享受到在线复诊、续方、购药，药品配送到家等一体化医疗服务。目前由新冠病毒引发的肺炎疫情仍在持续当中，市民们还是应当减少外出的次数，做好居家隔离防护，保护好自身的安全健康。医联互联网医院上有来自全国各地各大医院的医生，能够全天候24H在线坐诊，为市民提供问诊购药和慢病管理等服务，同时成都市民还能通过刷医保卡内的个账支付，直接在线购药享受送药到家的服务，这对成都市民来说是非常便捷和安全的。”

“2019年8月30日国家医保局发布了《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，这意味国家在为显著改善就医成本效率，以及更好满足多层次医疗需求的新技术、新模式上，给予了互联网医疗行业更宽松的发展空间。此次医联互联网医院作为在四川地区首家打通个账医保在线支付的线上医疗机构，是医联对互联网在线医保支付的一次探索和推进，这可以看做是医保在线支付中的‘医联成都’模式，是值得医疗行业去进一步研究与探索的。”有业内人士如此说道。

作为国内领先的互联网医院，医联成立于2014年，为国内首批获得正规互联网医院牌照的企业。目前平台汇聚了全国超过70万名的实名认证医生和3.5万余名的签约医生，通过覆盖筛查预防、诊断治疗、随诊管理、患者教育、保险保障、药品配送等就医环节，为患者提供在线问诊、电子处方、送药上门等服务，患者足不出户就能享受到优质高效的医疗服务，从而最终达到赋能及优化医疗资源配置和就医方式，提升医疗服务效率和质量，缓解患者看病难、看病贵的问题。