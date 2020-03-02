农业农村部将严格非食用性利用野生动物审批和检疫

为贯彻落实全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定，农业农村部将严格非食用性利用野生动物审批和检验检疫管理。

记者28日从农业农村部了解到，农业农村部将对按照野生动物保护法、中医药法、实验动物管理条例、城市动物园管理规定等法律法规和国家有关规定，因科研、药用、展示等特殊情况非食用性利用野生动物，依法依规实行严格审批和检疫。

农业农村部有关负责人表示，今后将全面落实野生动物保护法律法规，加强执法监督。严格落实野生动物保护法及水生野生动物保护实施条例中关于禁止猎捕、交易、运输、食用水生野生动物的规定，对违反规定的在现行法律基础上加重处罚。健全执法管理体制，明确执法责任主体，加大监督检查和责任追究力度，严格查处违反决定和有关法律法规的行为；对违法经营场所和违法经营者，依法予以取缔或者查封、关闭。

同时，加快制定畜禽遗传资源目录，加快推动水生野生动物目录修订。根据《中华人民共和国畜牧法》的规定，将比较常见的家畜家禽(如猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等)等列入畜禽遗传资源目录，依照畜牧法的规定进行管理。加强与国家林草局沟通协调，进一步明确水生野生动物和陆生野生动物的相关目录范围。 (记者于文静)