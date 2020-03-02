“危机袭来，心理救援不能缺”

西英俊在为患者做心理疏导

2月2日凌晨，西英俊接到国家卫健委委派支援武汉的电话，当日下午就登上了赴武汉的列车。

身为北京安定医院心理病房主任、新冠肺炎疫情北京市心理危机干预组组长，西英俊此次赴一线，早有心理准备。“危机袭来，心理救援不能缺席”，这是他一直以来秉承的原则和职业坚守。

鉴于疫情的特殊性，西英俊与队友们迅速制定了适用于特殊时期的工作方案：充分开辟线上服务平台，利用网络、热线、广播、电台等途径搭建起人们与心理救援专业力量之间的桥梁：向疑似患者推送自我心理减压音视频；向过度焦虑和恐慌的人们提供电话热线和线上咨询服务；对一线医务人员定制线上情绪调节的心理干预方案……

方舱医院的建成使用，成为当地轻症患者隔离医治的关键举措。但“方舱”里一下涌入几百名患者，他们的心理会产生不利于健康的因素。为缓解负面影响，西英俊带领团队入驻洪山方舱医院，用专业知识为他们纾解情绪。

一次，西英俊注意到一位老人独自坐在床旁，沉默不语，表情凝重。职业经验和敏感性告诉他，在这种局面下，越是表现得安静、没有求助需求，越可能有自伤或自杀的风险。

西英俊走上前去，蹲下，但老人却躲闪着他的目光，不愿与他对视。看到老人床头有一本书，西英俊随即与老人聊起了读书。渐渐地，老人的眼里有了信任的目光，开始回应他的话题。随后西英俊不断运用倾听、情感反应等危机干预技巧，了解目前老人的情况：他对自己患有新冠肺炎感到非常焦虑，而且得知两个老朋友因为新冠肺炎相继离世，这更使他惶恐不安，悲伤不已；同时，在方舱医院的隔离使他绝望地认为自己将不久于人世，无法再见到亲人。

了解了这些，西英俊从专业的角度开导他正视疫情带来的影响，让他明白自己并不无助，引导他将注意力转移到更加积极的心理建设上来。

在与西英俊的交流中，老人从被动回避到打开内心、积极交流，同意接受他的帮助，这本身就是老人的重大转变。西英俊了解到老人非常想念同样被隔离的子女，非常担心他们是否被自己传染。于是，西英俊设法获得了老人家人的微信，让他们进行视频通话。看到视频里家人的状态良好，老人解开了心结。

随后几次的随访中，方舱医护人员告知西英俊，老人的疾病得到了有效控制，情绪正常，饮食、睡眠都不错，积极配合医疗护理，与周围的患友们有了更多的交流。

听闻此消息后，西英俊说：“感谢这位老人，是他内在的力量、对他人和社会的信任以及对未来美好生活的希望，让他重新行进在健康的道路上。老人给予我帮助他的机会将会让我更加热爱我的工作！”