隔离病房，感受爱的温度

“执子之手，与子偕老”，世间相爱的人们，总会有这样一个心愿，或是许下这样的承诺！然而，新冠肺炎疫情之下，想要“执子之手”，谈何容易。尤其是我们，远离家乡，从广东前来湖北支援，与爱人“执子之手”更是一个奢望。

在我们的隔离病房，有不少夫妻同时感染了新冠肺炎。病毒袭击了他们的身体，但并没有隔离他们相互扶持的心。病床旁的相濡以沫，温暖着对方，更感动着我们。

刚出院的28床和29床——祝叔叔和潘阿姨，是我们接管的第一对夫妻患者。每天查房，祝叔叔都会指着爱人主动说：“你们先查她，她今天还是咳嗽厉害，动一下就气喘。”对于自己的情况，却轻描淡写。看得出来，他平时就非常在乎妻子。他俩病床相隔不到2米，却只能互道一句平安，目送一份真情，无法手牵手给予彼此安慰。现在，他们都出院了，等过了隔离期就可以过上正常的日子！祝叔叔，潘阿姨，你们过得还好吗？

27床余先生是一位33岁的小伙子，也是我们新收并全程管理的第一个病人。当时来的时候，是妻子陪同过来的，病情很重，走几步路就气喘吁吁，静息时血氧饱和度才90%。他妻子也患了新冠肺炎，不过自愈了。当时我们跟她谈了她先生的病情，把可能发生的情况跟她交待了，她含着泪签下了病重告知书，但是在丈夫面前却非常冷静，她用行动告诉丈夫：“没事的，很快就会好的。”其实，当时她的心里承受着巨大的压力，外人难以体会。不过，现在，余先生出院了，这对他爱人来说，一定是最好的消息了！

43床患者的丈夫是我们见面最多的家属之一，他也得了新冠肺炎，在外科楼住院，病情相对较轻，但他每天输完液就会过来照顾妻子。经过20多天的治疗，现在，他妻子可以自己吃饭，趴着玩手机了。我相信，两口子很快就可以在阳光下牵手漫步，享受新生活了！

等他们一个个都康复了，出院了，牵手了，对于我们来说，与自己的爱人“执子之手”也就不再是奢望了。它，就在不远的前方。