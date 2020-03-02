崇礼部分雪场有限开放

人民网北京3月1日电 （记者季芳）北京的滑雪爱好者朱先生这两天正忙着准备自己的滑雪服和滑雪板。近日，张家口崇礼部分雪场重新开放的消息传来，他在当天就进行了线上预约。

此次宣布重启雪季的是太舞滑雪小镇、万龙滑雪场、密苑云顶乐园和翠云山银河等滑雪场，几家雪场此前均经过了详细检验，并实行了严格的管理措施，于近日开始进行部分区域的重新开放。据了解，疫情期间，几家滑雪场都将采用预约滑雪的方式，提前预约的雪友需要在得到确认通知后，才能到场办理住宿和滑雪手续。

据悉，在重新开放期间，几家雪场仍将以做好疫情防控为首要条件。据太舞滑雪小镇相关负责人介绍，雪场将坚持以雪友的健康和安全为重，采取多种安全保障措施。工作人员每天将在酒店、餐厅、滑雪服务大厅、缆车等区域进行两次以上的消毒和通风，滑雪服务大厅和酒店前台还配备了免洗洗手液。在万龙滑雪场，原则上只保留一条进入雪场的通道，对入场游客要进行体温检测和登记，出入口还设置了公告牌，提醒游客雪场开放相关要求等。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 15 版）