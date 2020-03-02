抗疫情、保民生。1月20日至2月13日期间，京东向全国消费者供应约1.2亿件、超过16万吨米面粮油、肉蛋菜奶等生活用品；累计承运约3000万件、约1万吨医疗应急物资。1月26日，京东健康推出免费医生咨询服务，在线问诊平台累计服务用户超过210万人次……新冠肺炎疫情发生以来，京东依托自身供应链物流和技术优势，快速调度，高效统筹内外部物资资源，有效保障了医疗应急物资和生活必需品供应及运输，并推出多种在线服务助力疫情防控。

生鲜送货上门，“菜篮子”有保障

“你们都有什么菜？能不能明天给我们配送些蔬菜？”2月5日接近午夜，京东生鲜“中国特产·襄阳馆”负责人荣芬接到了一个来自湖北襄阳某小区住户的电话。第二天，荣芬和同事就将采买分拣好的蔬菜水果送至小区住户手中。“我们配送的所有蔬菜都来自襄阳当地的四季青和竹叶青农贸市场，市民下单后最快第二天就能收到蔬菜。”荣芬介绍。

打开“友家铺子”小程序参与团购，配送完成后前往小区指定地点收货，采取无接触式取货……2月5日，京东“友家铺子”在武汉启动社区团购服务。次日，相关团购订单便开始陆续配送。截至目前，“友家铺子”团购已覆盖武汉市三环内约200个小区，团购商品种类涵盖蔬菜瓜果、米面粮油等。

目前，除了在湖北武汉、襄阳等城市，京东还在河南、江西、贵州、陕西等地部分城市推出“移动菜篮子”工程，将新鲜蔬菜从批发市场直接送至小区，预计每周能解决超过10万户家庭买菜难问题，保障民生需求。

“由于疫情影响，人们尽量减少了外出活动，米面粮油等商品需求上涨明显。”京东超市米面粮油负责人艾国辉表示。京东生鲜、七鲜超市等实行“线上不打烊、线下及时送”，尽可能保证消费者对新鲜食材的采购需求，备好“菜篮子”、备足“米袋子”。数据显示，今年春节假期期间，京东生鲜成交额同比增长215%，为全国消费者提供了超5万吨生鲜产品。

运输防疫物资，上线信息平台

1月28日，在京东物流武汉亚洲一号智能物流园区内，两辆载有60万只口罩及其他医用物资的货车连夜驰援，依次抵达。“包括此前已到位的40万只口罩在内，京东宣布分批捐赠的100万只口罩已全部到位。此外还有6万件医疗物资和药品也经由京东物流送至武汉大学中南医院等医疗机构。”京东物流华中区域分公司市场部负责人司思介绍。

合力战疫，接力运输。1月21日，京东物流开始为湖北当地药企提供紧急药品运输服务；1月22日，宣布开始优先配送医疗机构指定订单；1月25日，正式开通全国各地驰援武汉救援物资义务运输通道；1月29日，上线“应急资源信息发布平台”，通过智能搜索匹配帮助实现物资供求信息精准对接……

凭借多年来建立的覆盖全国的供应链网络，京东在协调生产、物价监控、配送保障、平台搭建等方面及时响应，保障重点防疫物资运输“生命线”。截至2月17日，京东物流已累计承运医疗应急物资约3400万件、超过1万吨。此外，京东还与湖北省政府展开合作，正式承建其应急物资供应链管理平台，对防护服、口罩、护目镜等物资的生产、库存、调拨、分配等环节进行全程可视追踪和高效集中管控。

提供就业机会，助力复工复产

今年36岁的刘淑芬家住武汉，丈夫是一名快递小哥。受疫情影响，刘淑芬原先工作的超市关门停业。“我看到了京东招聘兼职客服的信息，就应聘加入了。”经过培训，刘淑芬如今已正式上岗，“现在一天工作3小时，接二三十个电话，帮助客户解答和处理问题，一天工资能有70—100元。”

据介绍，京东物流、京东客服、达达、京东到家等通过余缺调剂、岗位共享等用工模式，总计提供超过35000个就业岗位，帮助减少疫情对就业的影响。

上线京东慧采SaaS专属采购平台，实现“无接触”采购服务；为临时性远程线上办公企业提供短期办公设备租赁服务……日前，京东携手合作伙伴发起“企业复工保障计划”，从生产运营物资快速寻源保障、远程在线协同、企业专项扶持等方面为企业有序复工复产提供支撑。

“京东慧采SaaS专属采购平台为企业提供了采购寻源、在线协议、电子发票、自动对账等多种功能服务，将以往传统的采购流程从26个整合为10个。”京东零售集团企业业务事业部副总经理李靖表示，目前该平台已有超过3万个京东企业业务合作伙伴加入，能为企业提供物资保障，提高疫情期间企业采购管理效率，并通过全流程“无接触”运作模式，护航企业安全有序复工复产。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 13 版）