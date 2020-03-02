武汉三类地点全部实现“床等人”

3月1日，武汉客厅方舱医院新冠肺炎治愈患者出院 供图/新华社

打赢疫情防控阻击战

3月1日，湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部召开第36场新闻发布会，介绍江汉方舱医院医疗救治工作的进展情况。

河南国家紧急医学救援队队长、郑州大学第一附属医院副院长赵松介绍，江汉方舱医院实现了患者零回头、零病亡，医务人员零感染。

另据央视新闻报道，目前定点医院、方舱医院、隔离点三类地点床位已全部实现“床等人”，为提高治愈率提供了坚实的保障。

三类地点为

提高治愈率提供保障

据央视新闻报道，在收治重症患者为主的定点医院，床位情况也出现积极变化。武汉市肺科医院是最早的两家定点医院之一，初期开放122张床位，高峰时却收治了160位患者，收治压力极大。现在，这样的情况正在好转。

床位曾经是制约“应收尽收”的最大障碍。在中央指导组的推动下，武汉市大力新建、改扩建定点医院，迅速新建方舱医院，全力破解“收治难”。

截至2月29日，共有定点医院48家，再加上其他医院扩充的床位，共有应对新冠肺炎的床位26911张，空余床位6704张。方舱医院16家，可用床位13467张，空余床位7255张。隔离治疗点可用床位11172张，空余床位7482张。三类地点全部实现“床等人”，为提高治愈率提供了坚实的保障，形成良性循环。截至2月29日，湖北新冠肺炎新增治愈人数连续11天超过新增确诊病例，武汉市各发热门诊接诊量也在显著下降。

下一步，武汉将逐步把方舱医院的患者向定点医院集中，轻症向一般定点医院集中，重症向重症定点医院集中，救治关口前移，应早尽早，以有效控制轻症转重症，挽救患者生命。

江汉方舱医院

累计出院1000位患者

3月1日，武汉江汉方舱医院迎来第1000位出院患者。据武汉市江汉区方舱医院院长、华中科技大学附属协和医院党委副书记孙晖介绍，江汉方舱医院位于武汉国际会展中心，从2月3日晚开始进行改造，2月5日21时开始收治病人。孙晖介绍称，江汉方舱医院由华中科技大学附属协和医院进行日常管理，总床位数1564张，先后有20支外省援鄂医疗队、5家本市医院与协和医院医、护、管团队共同合作，现在共计有工作人员1153名。

据孙晖介绍，江汉方舱医院是武汉市开放床位最多、累计收治病人最多、累计出院人数最多的方舱医院。2月5日当晚8个小时内，江汉区方舱医院就快速收治了684名患者。运行到第10天，收治人数达到1529名。截至2月29日24时，累计收治患者1830名，单日最高出院138名。

河南国家紧急医学救援队队长、郑州大学第一附属医院副院长赵松介绍，江汉方舱医院实现了患者零回头、零病亡，医务人员零感染，目前实现了“床等人”。

浙江国家紧急医学救援队队长、浙江省人民医院副院长何强介绍，国家首次将方舱医院运用到新冠肺炎防控中来，制度和流程也在不断发展成熟。通过在江汉方舱，大家不断摸索改进，提出了大量合理化建议，国家卫健委提出的方舱医院第三版工作和患者手册，有成熟流程。

何强说：“方舱医院在阻击疫情上起了关键作用，如果没有方舱医院，会有大量轻症、普通患者散布在各个社区，不利于防控。方舱医院降低了重症、危重症死亡率，从江汉方舱医院大量收治，黄陂方舱医院有序收治，到日海方舱医院‘床等人’，方舱医院是疫情情况变化最明显的地方。”

方舱医院对疫情防控

起到重要作用

孙晖表示，方舱医院是疫情特殊时期的产物，在人类抗击传染病历史上是没有先例的，而现在江汉方舱医院的实践证明，方舱医院的迅速建立和有效运转对疫情防控起到了非常重要的作用。

孙晖介绍，通过这一段时间的运行，方舱医院的主要作用体现在三个方面：

第一，快速严格地控制了传染源，杜绝病毒在社区内播散。

第二，方舱医院毕竟还是医院，患者进舱后可以得到专业医务人员的指导和标准化治疗。通过这些治疗手段，绝大多数的轻症患者病情可明显好转，并且达到康复出院的标准，降低了患者从轻症向重症的转化率。

第三，通过严格的筛查和监测，可以及时发现有重症苗头的患者并且实施干预，同时重症患者可与定点医院直接对接，建立快速、畅通的重症转诊机制，从而减少重症患者的死亡率。

文/本报记者 张香梅 统筹/池海波