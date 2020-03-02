货车司机3000多公里 为北京医疗队送物资

司机游青山拉着医疗队回赠的物资，踏上返程

3月1日下午，拉萨市堆龙德庆区支援北京医疗队的4.8吨清油运抵住地。6天5夜，3000多公里，货车司机游青山克服重重险阻，将这批物资送到了武汉。

此次，堆龙德庆区一共支援给北京医疗队10吨牦牛肉、4.8吨清油，在一封感谢信中，该区政府表示，北京市长期以来在经济、医疗、人才培养等方面给予堆龙人民极大的援助与支持，堆龙人民一直将这份跨越千里的兄弟情铭记在心，“绵薄之力，谨以至诚”。

当4.8吨清油抵达住地时，让所有人没想到的是，只有司机游青山一个人运送这批物资，而一路上，也是险象环生。

游青山住在成都，干了十几年货车司机，但这是他第一次走高原路线。2月25日从拉萨出发前，游青山向有经验的司机讨教后，选择了风险更小的青藏线，即使如此，这条路线的前半段，也多是四五千米的高海拔地区。

出发第一天的晚上，游青山睡在了车里，窗外只有零下十几度，但他不敢开空调，怕把电用光了。到了第二天早上，游青山还是打不着火了。严寒中只套着一件冲锋衣，他用火烤了油箱4个小时才打着火，“当时我都绝望地哭出来了。”

在高海拔地区，游青山经过了多段冰雪路面，险情再次发生。因为前面的车辆停了下来，游青山也跟着停了下来，结果突然发生了溜车，车子一直向悬崖滑去，在还有一拳距离的地方才停了下来。

这辆价值30万的货车是游青山的心肝宝贝，“当时我就想，再滑下去一点，我也只能弃车了。”

在到达格尔木后，游青山终于开上了高速路，但挑战仍然没有结束。因为沿途休息区都已关闭，游青山的补给几乎用光，最后三天的路程，除了一些零食，他只吃了包泡面，“当时实在扛不住了，还没找到特别热的水，面也是夹生的。”

3月1日，顺利将物资运抵医疗队驻地后，游青山终于松了口气，他饿坏了，驻地给他准备的一盆饺子，没多会儿就吃了个精光。

据住地餐饮主管介绍，后厨用油还有三天的余量，这批清油补给来得正是时候。而此前运抵的10吨牦牛肉，北京医疗队只留下了1吨，其余的又转赠给了其他兄弟省市的医疗队。

听说游青山一路上的经历后，很多医疗队队员特地来找他合影，把他称为英雄。医疗队还特地为游青山补给了食品、口罩等物资。

即将踏上返程，游青山想起来，临出发时，有人劝他太危险了，他的回答是：“现在这么多人敢来武汉，我为什么不敢。”文并摄/本报特派武汉记者 刘汨