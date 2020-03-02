居家锻炼强度如何把握？专家：周身微热、面色微红
国务院联防联控机制3月1日召开新闻发布会。针对疫情期间是否可以通过 大强度锻炼来提高抵抗力的问题， 国家体育总局体育科学研究所研究员徐建方表示，居家健身运动强度必须适宜。强度过低，没有锻炼效果，但是长时间大强度的运动，会导致身体机能失调，免疫功能下降，特别忌讳平常不运动、锻炼搞突击。居家健身运动强度适宜，主要表现是：运动后感觉轻度的呼吸急促，周身微热，面色微红，内心感觉轻松愉快。虽然稍微感觉有点疲乏，但是经过休息以后可以消除，并且没有疼痛和麻木。(彭婧如)
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