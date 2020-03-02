“健康码”跨省互认促进防控复产稳步落实

随着复产复工，各地疫情防控出现识别难、准入难等问题。浙江在全国率先运用大数据研判推出“健康码”，以红、黄、绿三色二维码动态显示个人疫情风险等级。显示“绿码”者可直接通行，显示“黄码”和“红码”者需接受相应隔离措施。重庆、河南、湖北、云南等地相继推出“健康码”，目前多省份疫情防控健康码已实现跨省互认。

“健康码”以真实数据为基础，由市民或返工人员自行网上申报，经后台审核后，生成二维码，可作为出入通行的电子凭证。这种操作具有方便快捷，网上申请，扫码识别等特点，充分利用大数据、互联网技术优势，符合当下我国扫码查询信息的应用环境，很容易被社会各界所接受，非常适合用于疫情防控复工。目前，各地已相继推出“健康码”，为市民和返程复工人员提供服务，保障防控复产工作顺利推进落实。

从“健康码”的具体实施情况来看，各地管理者和用户普遍反映良好，认为其操作简单、方便易行，减轻了基层审核的工作压力，提高了日常排查效率，推动“线上+线下”“人防+技防”并进，有效实现技术赋能目的。当然，“健康码”从研发到上线用了非常短的时间，不可避免地存在一些小问题，系统还不够稳定，有时会给用户带来了一些小麻烦，还需要继续迭代升级，完善“健康码”的技术和系统。

最令人头疼的是各地“健康码”规则不统一，虽然都采用了“红、黄、绿”三色二维码，但三色对应的具体规定不一样，对人员的隔离措施也不同。而且，“健康码”存在很强的地域性限制，本地与异地“健康码”不互认，导致“健康码”不能跨省市使用，无法做到“一码行天下”的效果，每到一地都需要重新填报信息、申请，不利于人员跨省市流动，也阻碍了复工复产政策的落实。

为消除“健康码”的地域限制，部分省市达成合作协议，开始跨省互认操作。按照协议，持对方省份“健康码”人员，可参照本省“健康码”规则予以亮码通行或落实相关管控措施。双方通过扫码验证，提取对方省份人员“健康码”信息，共享人员健康状态等数据，确认应采取的管控措施。跨省使用“健康码”时，验码省份同步提取发码省份相关数据，自动转换生成当地“健康码”。如此，即可将流动人员的“健康码”数据打通，避免了重复检测、认证环节，提高了防控复工效率。

不过，目前主要是人口流出大省与人口流入大省之间，尚未实现全国统一的“健康码”互认。基于我国人口流动性强的特点，为保障复工复产稳步推进，实现“六个稳”任务，应尽早制定“健康码”全国统一标准，打通地域阻碍，落实跨地区互认原则，推动社会经济秩序正常化，为疫情防控夯实技术基础。

2月29日，国家政务服务平台推出“防疫健康信息码”。根据《全国一体化政务服务平台防疫健康信息码接口标准》，国家政务服务平台防疫健康信息码将逐步与广东、上海等各地健康码对接。眼下，各地在自行做好跨省互认的同时，更应主动提供本地健康码相关管理和服务，利用国家政务服务平台全面落实健康码互信互认，真正实现“一码在手，全国通行”。