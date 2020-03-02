当前，各地在严抓疫情防控的基础上，正在分区、分级精准复工复产，但有部分网友反映，在办理返城上班和恢复生产相关证明过程中，遭遇五花八门办证、无厘头证明等形式主义困扰。对此，中央纪委国家监委网站刊文认为，“花式”办证，形式主义作祟是表，责任缺失是里，根源是政绩观错位、责任心缺失，用徒有其表的形式代替了扎扎实实的落实。

从公布的数据来看，最近疫情形势持续向稳向好。越是关键的时候，越不能麻痹厌战、马虎松懈。尤其要考虑到复工潮带来了人员和物资的流动，要考虑到长时间“闷”在家里的人们有着想要饱览大好春光的冲动，这都给疫情防控带来了挑战和考验。当前仍然要坚持把疫情防控作为头等大事，坚决守住外防输入、内防扩散的防线，统筹推进抓防控、促发展。

谈论防疫证明，不能忽视这样的背景，尤其是各个地区面临的情况不同，既不能一刀切地堵，也不能一刀切地放。那种简单认为防疫证明多此一举，纯粹没有必要，甚至对防疫证明抵制和敌视的做法，显然有些偏颇。真正需要考虑的是，我们需要什么样的防疫证明，什么样的防疫证明才是好证明。

第一是要真有用。如果防疫证明没用，仅仅为了开证明而开证明，或者为了推卸责任而要求开证明，这就没有必要。一些地方在企业复工前向企业索要介绍信、城际通行证、工人健康证等多种证明，拿到了证明即可复工，拿不到证明一律不准开工，这种做法就略显简单粗暴，根本不管这些证明到底能够证明什么。而且，很多好不容易办来的证明，最后只是躺在抽屉里睡觉，能用的没几个。

第二是不要太过麻烦。既然是开证明，多多少少会有一些麻烦，这些大家都能够理解，这也是为此次“战疫”最终胜利所需要承受的一点成本，但要坚持一个原则，能不麻烦的就尽量不要麻烦，能少麻烦的就尽量少麻烦。

新华社日前报道：春节探亲的王先生，因疫情被困在重庆近一个月，最近单位要求复工，为办回家的出行证，他跑了6趟村镇多个部门，打了30多个电话，不是找不到人，就是一问三不知。跑6趟打30个电话，办不下来一张出行证，这是不是有些太麻烦了？

在证明办理过程中，一些地方的形式主义、官僚主义增加了办理的难度系数，给当事人带来一些不便和困惑。现在互联网技术已经充分发达了，能够网上查到的，为什么要办？能够网络证明的，为什么还要提供书面证明？这些都值得我们思考。

有用且不麻烦人的证明，才是真正的好证明。疫情防控有需要，证明该办则办，但不能为证明而证明，办理的大量证明根本就没什么用。也不能无视民生痛苦，让百姓陷入疲于奔波中。现在不少地方提出了精简合并、简化程序，用好互联网，也正是基于这样的考虑。