海关总署：做好中欧班列疫情防控 保障班列快速通关和正常运行

人民网北京3月1日电 （许心怡）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，海关总署卫生检疫司司长林伟表示，安全是发展的前提，当前做好中欧班列的疫情防控工作，是保障班列快速通关和正常运行的重要基础。

林伟介绍，为了支持中欧班列的发展，在2月24日，海关总署出台了支持中欧班列发展的10条措施。这10条措施当中，包括允许企业自主选择在进出境地或者是属地口岸办理货物的清关手续，支持中欧班列枢纽站点的建设，促进中欧班列多市联运业务的发展，支持利用中欧班列开展跨境电商、快件、邮件运输业务，支持在中欧班列关键物流结点城市根据需要建设保税监管场所，利用保税制度的优势来助推班列发展，高效、集约地开行中欧班列等一系列措施。这些措施的推行将极大提升中欧班列跨境运输的便利化水平，释放中欧班列运能，扩大进口，加强信息共享和互联互通，进一步促进沿线各国的经贸往来。

对于如何做好中欧班列的疫情防控工作，林伟表示，海关总署专门制定了出入境列车卫生检疫作业指引，对申报、审核、登临检疫、现场处置以及卫生处理等各个环节都提出了明确的要求，同时严格司乘人员的健康申报和健康监测，制定紧急处置的预案。对可能被新冠病毒污染的列车，及时指导进行消毒，尽最大可能防止疫情通过班列传播。通过这些措施，海关总署全力保障中欧班列正常有序的运行。