外交部：动态调整来华人员入境后防控措施 中外公民一视同仁

人民网北京3月1日电 （许晓华）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，针对关于外国入境人员，中方在采取防控措施方面有什么总体考虑的提问，外交部领事司司长崔爱民表示，在当前形势下，中国各地根据当地的疫情防控需要，对来自于疫情严重国家和地区人员入境后采取有关检验检疫和防控举措，如测量体温，实施居家或集中观察等。

“这些做法符合中国的法律法规，既是疫情防控工作需要，也可以有效阻止疫情跨国传播，对中外各方的疫情防控来说都是有利的。”崔爱民称。

他指出，根据疫情发展情况，中国地方政府还将及时动态调整对外国来华人员入境后的防控措施。中国对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行相应措施，并且会充分照顾当事人的合理关切，尊重他们的宗教和风俗习惯。入境后，他们所在的社区还将为他们提供必要的保障和协助，帮助他们解决好生活方面的实际困难。中方采取的应对疫情举措，有效减缓了疫情的蔓延扩散，阻止了病毒的人际传播，得到了世界卫生组织的高度肯定。

崔爱民呼吁，当前，中国的防疫工作已经进入最吃劲的关键时期，希望疫情严重国家的人员，在来华时能够充分理解并且积极配合中方的相关防控举措，共同防范好疫情相关风险，维护好自己和他人的健康安全。