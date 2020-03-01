中国是否会对高风险国家人员采取限制措施？外交部回应
人民网北京3月1日电 （许晓华）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。针对中国是否会对高风险国家人员采取限制措施？外交部领事司司长崔爱民表示，我们密切关注海外疫情的发展，根据情况和形势变化，加强与有关国家的沟通协调协商，减少一些不必要的跨国旅行活动。
崔爱民表示，我们希望跟外方一起努力，做好人员交流工作，保障中外人员交往和各领域交流合作不受到大的影响。
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