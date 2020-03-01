民航局：主动向国际社会分享中国民航防控疫情的积极有效做法

人民网北京3月1日电 （王国菁）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，中国民用航空局飞行标准司司长朱涛表示，民航局主动向国际社会分享中国民航在疫情防控方面积极有效的做法和经验，将中国民航发布的航空公司、机场疫情防控技术指南提供给韩国、日本等相关国家民航主管部门和运行单位，供其参考使用。

朱涛称，民航局正与相关国家进行商谈，在防疫措施形成统一的技术标准，采取同样水平的防控措施，共同防止疫情传播。

针对当前部分国家和地区疫情蔓延的情况，朱涛介绍，民航局制定了分区分级差异化疫情防控措施，综合所在国或所在地的疫情形势、航班运行特点等多个指标，区分航班运行风险，实施差异化管理，做到精准防控、精细施策。

针对我国公民在外滞留的问题，朱涛称，民航局建立了国际航班计划协调机制，每周协调中外航空公司编排航班计划，并定期发布，为中外旅客往来和物资运输提供必要的运输保障。另外，将根据疫情变化，与驻外使领馆保持密切联系，如有需要，将及时安排加班或包机接回我国在外公民。