外交部：新冠肺炎疫情需要国际社会通力合作 携手应对

人民网北京3月1日电 （许心怡）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，外交部领事司司长崔爱民表示，新冠肺炎疫情是全人类面对的共同挑战，需要国际社会通力合作，携手应对。疫情发生以来，中国政府采取了非常严格、全面、彻底的防控措施，为阻止疫情在世界范围内蔓延，争取抗疫时间做出了积极的贡献。

“前一段时间，一些国家对于中国公民入境采取了不同程度的管控措施，大部分国家的有关做法都是出于维护本国和外国公民的健康安全及维护地区与国际卫生公共安全，有关举措是比较专业的、科学的，也是恰当的。对此，我们予以理解和尊重。”崔爱民指出，也有个别国家反应过度，采取了一些不必要的措施，对此，我们也进行了必要交涉。目前看，中外人员交流的秩序总体上比较通畅，没有太大的障碍。

“当前海外疫情在不断地变化，我们会密切关注有关国家疫情发展情况。”崔爱民表示，愿与有关国家加强联防联控，共同强化口岸管控措施，加强检验检疫，共同维护好各国人民的健康和安全。