湖北省妇幼保健院光谷院区首批16名新冠肺炎康复人员治愈出院

人民网武汉2月29日电 （记者李龙伊）29日上午10时许，在湖北省妇幼保健院光谷院区，首批16名新冠肺炎康复人员在专人护送下沿患者通道走出大门。

早已在此等候的医院工作人员上前向他们献花，并送上内含3天服用量的中药、预防病毒香囊、健康提示卡等“战疫大礼包”。

首批出院的16名康复人员为6名男性和10名女性，年龄最大的85岁，最小的31岁，他们于2月20日至22日期间入院。医院积极采取抗病毒治疗、支持治疗、心理疏导等，加强精细化护理，患者症状逐步消失，达到解除隔离和出院标准，治愈出院。

《 人民日报 》（ 2020年03月01日 04 版）