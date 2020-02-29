国电投新疆能源化工塔城公司推进“党建+疫情防控”

自新冠肺炎疫情防控战打响以来，地处中哈边境线的国家电投新疆能源化工塔城公司党委推进“党建+疫情防控”，形成“党建引领、支部推动、党员带头、全员出击”的战斗合力。

党委吹响“冲锋号”

疫情防控党委靠前指挥。在自治区全面启动重大突发公共卫生事件一级响应后，塔城公司党委迅速响应，与兵团九师、口岸委、边防部队党委建立联防联动机制和疫情防控领导小组，确保边境安全，倡议各党支部、每名党员积极投入到安全生产和疫情防控中，保发电，防疫情，确保电场运行有序。公司党委人员放弃春节假期，投身疫情防控工作，通过紧急采购与各方协调，为各发电场站配备了口罩、酒精、消毒液等防疫急需物资和米面油菜等生活物资，保障坚守在一线的员工为塔额盆地送上源源不断清洁能源，点亮万家灯火。

支部筑起“作战堡”

一个支部就是一座堡垒。塔城公司各党支部发扬“学胡杨像红柳扎根西域借风光，守天山拓中亚放眼彩湖兴边防”的家国情怀，与边防联队、哨所、兵团民兵成立临时联合党支部，组成游动的观察哨、巡逻哨和瞭望哨，坚持一手抓疫情防控、一手抓边境安全，一手抓安全生产，强化疫情防控要求措施，严防疫情蔓延扩散，共同巡逻戍边，构筑起坚固的边防安全堡垒。

党员争做“冲锋兵”

一名党员，就是一面旗帜。塔城公司所有在岗党员发挥先锋模范作用，积极投身疫情防控一线，以身作则当好攻坚“排头兵”，党员们积极为身边职工群众和周边牧民宣讲疫情防控应对措施，带领群众清理环境卫生，开展药物消毒，落实联防联控措施。截止目前，各场站及边境区域牧民无一例疑似病例和确诊病例。

关键时刻显担当。2月9日，中哈边境铁列克提风电场冬牧场哈萨克牧民艾琳娜?艾拜依临产，临时党支部迅速拉响“应急警报”，风电场立即派出铲雪车，边防连队派运输车，党员们各个冲锋在前，指挥、铲雪、推路、抬担架，在最短的时间将其送至120公里外的县医院，保证了母子平安，架起了民族团结连心桥，发挥了党员先锋队、冲锋兵的作用。