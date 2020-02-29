国家卫健委：正在启动第七版诊疗方案
人民网北京2月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎治疗与患者康复有关情况。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前正在着手启动第七版诊疗方案，将行之有效的治疗技术、治疗策略和方法纳入进来，指导临床实践，提高医疗救治水平。
郭燕红表示，新冠病毒肺炎是一个新发传染病，随着认识不断加深，临床实践中积累了大量经验，同时也取得了一些科研成果。“在修订中，把前期很多临床实践，包括病理结果及新的确认有效的手段和药物纳入到诊疗方案中。既能促进患者康复和治愈，又能不断提高患者健康恢复。”
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