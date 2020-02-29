驰援疫情一线地区 中国林业与环境促进会在行动

受疫情影响，湖北大米供应出现了较为紧张的情况。当中天宏大集团董事长郑德斌了解到这一消息后，立即与中国林业与环境促进会副主席、油茶产业分会会长刘汉沟通，决定向湖北部分医疗和慈善机构定向捐赠100吨 “宏大”优质火山岩碱水大米，倾力驰援新冠肺炎疫情主要发生地湖北省，保障疫情防控一线医务人员和群众的用餐。

刘汉在与湖北相关部门领导及慈善组织联系后，与郑德斌等各方组成捐赠协调工作小组，统一部署此次捐赠。郑德斌表示：“民以食为天，企业应积极响应国家号召，履行社会责任。我们不仅要通过此次捐赠向奋战在疫情一线的英雄们致敬，更要与他们并肩战斗，为早日战胜疫情尽绵薄之力。”在落实好受捐地区后，宏大米业火速收集稻谷。

但是，因宏大米业生产地吉林省柳河县的防控要求，复工加工成为此次捐赠的一道难题。“支援疫情一线，责无旁贷，任何人不能置身事外。”柳河县领导在布署好防控措施后，批准企业提前复工。企业员工昼夜加班加点，于2月27日夜间完成大米加工并连夜装车，车队按时集结，兵分两路驰援湖北。

刘汉表示：“目前疫情虽已得到有效控制，但仍不容有丝毫懈怠。中国林业与环境促进会将继续关注疫情一线地区，继续为抗疫的最后胜利做出应有的贡献，凝聚强大的力量，坚决打赢这场疫情防控总体战。”经过44个小时的风雨兼程，中天宏大集团两个车队于2月29日分别已抵达湖北黄冈、襄阳。

据了解，中国林业与环境促进会在疫情发生后，第一时间组织会员单位积极支援疫情一线，仅中国林业与环境促进会油茶产业分会和会员单位组织、协调的援助物资已超过700万元，其中油茶产业分会副理事长、羚锐制药党委书记熊维政代表集团向信阳市疫情防控指挥部和武汉捐赠了100万元现金和400万元物资。