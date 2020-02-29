专家：支援武汉医疗队员上岗前都要接受院感防控培训
人民网北京2月29日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京协和医院护理部副主任郭娜表示，根据国家卫生健康委医政医管局要求，援汉医疗队在上岗前都要接受院感防控知识和个人防护技能培训。目前组织院感防控专家组深入医疗队驻点，以及武汉市定点医院现场培训。
郭娜表示，目前各个医疗队都已经成立了院感小组，负责院感防控工作日常培训、监测、考核和督查，确保院感防控工作各项措施严格执行。（实习生武雯婧）
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