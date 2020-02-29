国家卫健委：对出院患者进行跟踪随访和健康管理
人民网北京2月29日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红对新冠肺炎患者的康复治疗相关情况进行了回应。
郭燕红表示，随着治愈出院患者不断增多，为了及时对出院患者进行康复指导和健康管理，加强对出院患者全程管理，促进更好恢复健康，国家卫生健康委提出对出院患者进行跟踪随访和健康管理的一系列要求。
郭燕红表示，特别是在促进患者康复方面，国家卫健委要求区分不同的患者，包括轻症患者，更多是在居家或社区卫生服务机构接受康复；针对重症患者，出院以后要由专门的康复医疗机构提供康复服务，促进更好恢复健康。
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