病毒检验技师田佳佳：每一份样本都是一个生命

28日17时许，湖北恩施州民大医院二级生物安全实验室检验技师田佳佳和同事郭园丽做完了最后一个样本，开始下班前一系列精细准备工作。

她们拿起喷壶，对当天做完的12份样本进行酒精消毒。之后，给这些样本套上两层黄色垃圾袋。接着，再拿起喷壶，对操作台和地面进行酒精消毒。最后，打开紫外灯，提着黄色垃圾袋，离开标本处理区，来到缓冲区。

在缓冲区，两人脱下外层手套，换上一层干净手套，依次脱掉隔离衣、鞋套、防护服。然后，再次脱掉外层手套，依次取下面罩、护目镜、帽子、口罩。

随后，她们把脱掉的这些防护用品用两层黄色垃圾袋装好，送到消毒区进行高压灭活处理。末了，来到换衣间，脱掉手术衣，洗手。整个过程，约半个小时。

“终于可以回家了！”田佳佳松了口气。

今年24岁的田佳佳当检验技师有两年多时间了。2017从华中科技大学同济医学院医学检验专业毕业后，她回到家乡，加入恩施州民大医院，成为一名检验技师。

28日是田佳佳开始新型冠状病毒核酸检测的第19天。这19天里，她几乎天天都要进入实验室，累计做了350多份样本。

“刚开始压力很大。有一天做了四五个阳性，非常担心。现在阳性少了，压力小点。”她说。

2月6日，田佳佳接到了做新型冠状病毒核酸检测的任务。之前，她从未做过如此有传染性的病毒检测，一股恐惧涌上心头。但是，静下心来，她觉得作为一名检验技师，关键时刻必须顶上去。所以，虽然害怕，她依然选择勇敢向前。

当晚，田佳佳告诉爸爸妈妈她要做新型冠状病毒核酸检测，从父母的眼中，她看到了莫大担忧。“做好防护，不要紧的！”她笑着劝慰。“那你千万要做好防护，不能大意！”父母再三叮嘱。

2月10日，田佳佳正式开始执行任务。进入充斥着浓浓消毒水的实验室中，一待就是三四个小时，高强度的操作，汗水浸透了她的衣衫，眼镜也挂满了雾珠，模糊了视线。有时，她不得不偏着头从护目镜的缝隙里观察操作。封闭的防护装备与密闭的实验环境让她感到呼吸困难。

“虽然如此，但是我知道我必须谨慎。每一份样本都是一个生命，而每一个操作都是拯救生命。我们也要防止气溶胶的产生，防止污染实验室，保护同事，也保护自己。”田佳佳说。

每天完成检测任务，摘下口罩、护目镜，脸上都留下深深的印痕，耳后和鼻翼也被压红。结束一天的工作，疲惫地回到家里，天已黑尽。一进家门，全身消毒，洗澡换衣服。为了避免感染后传给父母，她自行与他们隔离，吃饭躲在一边。

“每检测出一个阳性标本，我有些紧张，但是我知道我不能退缩。新的一天，又继续战斗，期待胜利的那一天！”她说。