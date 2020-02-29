治新冠肺炎 中医诊疗大有可为

江夏方舱医院是武汉市首个以中医医院运转模式来进行临床治疗、管理的方舱医院。因为入院期间接受了以中医为主、中西医结合的诊疗方式，2月26日，随着首批患者康复出院，中医治“新冠肺炎”的诊疗方式格外受到关注。昨天，本报特派武汉记者专访国家中医医疗救治专家组副组长、北京中医医院院长刘清泉。用病例说话，他认为治疗新冠肺炎，中医诊疗的方式大有可为。

凌晨两点诞生中医证治“第一版”

1月21日，刘清泉受国家卫健委、国家中医药管理局委派，以国家中医医疗救治专家组副组长的身份奔赴武汉，一下飞机，他便随专家组来到了“飓风中心”武汉市金银潭医院。

“这是我第一次亲眼看到新冠肺炎患者。”穿着厚厚的防护服，刘清泉进入了隔离病区，根据新冠肺炎患者症状轻重的不同，从当天下午3点开始，刘清泉与专家组成员为患者们分类会诊。他们要通过首次实战，从中医学角度进一步了解患者的病症特征。

除了问诊，刘清泉要察看患者的肺部CT、血氧饱和度等常规项目和数据，而且，根据中医诊疗的特点，他还要为患者们把脉、看舌象。防护服、护目镜这些保护措施无疑会给中医诊疗中的“望闻问切”增加难度。刘清泉顶住压力，凭借着丰富的临床经验，在隔离病区，与专家组成员们为院内近百名患者完成了初步会诊。

离开金银潭医院回到驻地，疲惫的刘清泉顾不上休息，便和专家组成员们展开了讨论。从新冠肺炎患者的病因，到病情的发展，以及如何从中医角度对患者进行救治，专家们在讨论中达成了越来越多的共识。初步制订完成《新型冠状病毒感染的肺炎中医第一版证治方案》时，已是凌晨两点。

这一方案被迅速提交到国家中医药管理局，在京的专家组又进行了进一步讨论。随后，该方案被纳入国家卫健委印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）》。

中医方舱“包舱”治疗轻症患者

此后，刘清泉随专家组走访了包括武汉市中医院在内的多家医院，并随国家卫健委指派的专家组紧急到安徽督查。1月27日，刘清泉作为中央指导组专家组成员、国家中医医疗救治专家组副组长二次赴鄂，督查指导中医药在治疗新冠肺炎方面的具体应用。在一次次与患者、与当地专家的接触中，刘清泉对新型冠状病毒有了更清晰的判断。刘清泉说，多数患者都会出现发热症状，同时伴有厌食、乏力、咽痛、干咳无痰等症状。分析发现，这些症状与气候和人体自身因素也有很大的关系。患者体内有湿气，外界环境湿冷，寒气犯卫，湿毒之邪郁于肺而困于脾，病情发展后，热、毒、痰、瘀、湿聚在一起闭肺，会使病情加重。

2月中旬，刘清泉随专家组来到武汉市江夏区大花山户外体育运动中心，到达时，场馆正在被改造成江夏方舱医院。

“面对疫情，方舱医院这种全新管理模式，有着重要的意义。”对于方舱医院的统筹建设之快，刘清泉赞不绝口，同时，他也看到了新的契机。当天，他给国家中医药管理局写了一份报告，提出了以中医为主、中西药结合，“包舱”治疗轻症确诊患者的理念，武汉市首个中医方舱由此诞生。

刘清泉介绍，他所负责的方舱分为A、B两个舱。当时B舱正在建设当中，A舱已经住进了391名轻症确诊患者，他希望用中医诊疗模式，帮助患者们度过困难期。

在中医方舱医病更要医“心”

随着治疗的不断推进，2月26日，江夏方舱医院中医方舱迎来了首个“出院潮”，首批23名新冠肺炎患者康复出院！刘清泉很激动，这证明他对新冠肺炎病症的判断，以及中医治疗可达到治愈效果的想法是正确的。

刘清泉说，方药的制定主要是两个大方向，分为患者有内热和无内热。根据患者的实际情况，他会对方药的成分进行进一步调整。

除了内服方药，中医方舱的医护人员还会教患者练习太极拳、八段锦。之前，很多相关的画面在短视频平台走红，刘清泉说，其实，这也是中医诊疗的一部分，能帮助轻症或处在恢复期的患者进行肺功能恢复，同时对调节神经、新陈代谢都有促进作用。

“他们必须休息好，才能尽快恢复体能，有抵抗力。”在查房的时候，刘清泉发现了一个现象，不少患者都出现了焦虑、烦躁、失眠等症状。原来，很多患者都是一家多人被病毒感染，亲人们分住在不同的医院，对亲人的思念和担心，导致患者寝食难安。

“不光是治身体上的病，也要帮助他们缓解精神上的压力，这也是中医诊疗的优势。”方舱医院里同时采取了温灸、耳穴压豆、穴位敷贴、经络拍打等中医综合治疗手段，这些办法都有助于提高患者的睡眠质量，促进肠胃功能的恢复，改善体质状态，加速病情的好转。

截至目前，国家中医药管理局的数据显示，全国中医药参与救治的新冠肺炎确诊病例已经超过6万例，专家组对武汉102例临床病例对照研究，结果表明，中西医结合治疗轻症确诊患者，临床症状消失缩短2天，体温恢复正常时间缩短1.7天，平均住院天数缩短2.2天，CT影像好转率提高22%，临床治愈率提高33%。

2月13日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。加快药物临床试验，有效的药抓紧向救治一线投放，提高治愈率、降低病亡率。

为重症危重症患者进行专家会诊、到方舱医院去查房、对患者的病情进行评估，来武汉已有月余，刘清泉几乎一天都没有停下过。他说，他还没有考虑过回北京的事，眼下最关注两件事，一件是方舱医院轻症管理，另一件是重症救治降低致死率，这两件大事是他现阶段要挑战的重任。“疫情不退，我也不能退。”