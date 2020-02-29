三名90后“男丁格尔”的援鄂故事

来源：湖北日报

1860年，弗洛伦斯·南丁格尔在英国圣多马医院建立了世界上第一所正规护士学校，并撰写了多部护理学专著，被誉为近代护理专业的鼻祖。今天，在援鄂医疗队中，也有一批“男丁格尔”。这些90后男护士冲锋在一线，不仅发挥着体能优势，而且心灵手巧、温暖如春。他们对工作认真负责，对患者体贴入微，在抗击疫情中发出自己的光与热。

细心护师严守感染防控线

2月28日零点，屋里没有一丝光亮，河南第五批援鄂医疗队队员钞杰起身关掉“丁零零”的闹钟。穿衣、洗漱、简单吃点东西，他便背上自己的武器“消杀壶”，坐上班车，奔赴武汉市青山区方舱医院。

钞杰，原是郑州市第二人民医院中心手术部护师。外形高大、体格健壮的他被安排负责方舱医院感染控制工作。

进舱的第一道安全防线是穿防护装备。七步洗手，戴帽子、口罩、手套，穿防护服、靴套，戴防护镜、二层手套……穿戴好的钞杰已经感觉呼吸有些困难，浑身出汗。可他还要背上喷洒壶，开始消毒杀菌工作。

“身上的喷洒壶有20公斤重。”钞杰说，在舱内喷洒一遍，通常需要一个小时。结束时，他的护目镜上满是雾气，内层衣服也全部湿透，都能拧出水来。

一有空，钞杰便协助队友完成防护措施，穿脱防护服就是其中重要的环节。穿上防护装备操作流程繁琐，但“脱衣”实际操作更复杂，至少得30分钟以上，每一道工序都需要不少于15秒的洗手，整个流程下来得洗14遍手。

钞杰介绍，穿脱动作都有讲究，手可以接触哪里、不能接触哪里，有专用的手法。高强度的工作让他每天都精疲力尽，但他从来不敢有丝毫马虎。他说，“要用万无一失的感控流程，给舱里人带来稳稳的安全感。”

巧手男护士缝制特色小挎包

2月26日，在武汉市沌口方舱医院里，甘肃第三批援鄂医疗队员们背着小挎包在病床间忙碌穿梭。挎包上绘制有“黄河母亲”“中山桥”“兰州牛肉面”“马踏飞燕”等富有甘肃文化特色的图案。没想到，这些精美的挎包，最初竟然出自甘肃省妇幼保健院小儿外科男护士齐玉龙之手。

提到初衷，齐玉龙解释，医护人员穿着防护服，没有口袋，不能随身携带一些医用小物品，工作时略有不便。于是，他萌发了自制挎包的想法。说干就干。休息时，他找来材料，一针一线，开始缝制。

“我平时喜欢画画，就在挎包上绘制了富有甘肃文化特色的图案。”齐玉龙表示，他还想通过这些挎包为患者们加油打气。希望他们坚定信念，早日康复，以后到甘肃去亲身领略黄河、黄河铁桥、马踏飞燕等景观。

队员们背上小挎包后，再也不用为了取小型医用物品而来回跑了，节省了时间和体力。而富含甘肃元素的小挎包也让患者眼前一亮。

在甘肃省妇幼保健院护士长刘萍带领下，队员们商量，共同制作一些类似的手工袋送给出院的患者作为礼物。此后，队员们在工作之余每人每天缝制几个，再由队员张丽和齐玉龙进行图案设计和绘制。2月23日，首批治愈患者在出舱时收到了这份意外的惊喜，他们再三邀请医护人员疫情结束后畅游武汉。

热心小伙辅导小病人

2月14日，邵逸夫医院男护士赵树林随浙江省第四批援鄂医疗队驰援武汉，整建制接管协和肿瘤中心八楼重症病区。他负责15名病人，和父亲一起入院的10岁男孩小松是他最牵挂的小病人。

有一天，赵树林查房，看到小松一个人直挺挺躺在病床上，双眼空洞地看着天花板，嘴里嘟囔着“好无聊啊！”原来，他和爸爸转院过来时很匆忙，忘了带课本、课外书，而小松的手机网络信号不稳定，无法上网课，心里着急。

看着和自己亲弟弟一般大的小松心焦的样子，赵树林主动提出要给小松出题目做。此后，他在日常工作之余又多了份“私人家教”的“兼职”。根据小学的教材，赵树林为小松列出学习清单：背诵古诗文、完成计算题、默写单词短语……语数外一门课都没落下。

赵树林发现，小松的英语口语有些磕磕绊绊。他用手机录下单词和句子的发音，让小松跟着录音练习。这样的小课堂安抚了小松的情绪，他治疗时更加配合，每日也有了期待。“树林哥哥，今天再给我出点题吧！”2月26日，已完成当日任务的小松主动要求增加试题。

“这里的病人很多是家庭式发病，有些住在我们这里，有些在别的医院治疗。前几天，一位病人的家属在另一家医院去世了。在这里，我可以感受到他们的孤独、害怕，而自己能做的，更多的是去安慰、去帮助。”赵树林说。