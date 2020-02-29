4名医护人员讲述：坚守在重症病房的日日夜夜

在抗击新冠肺炎疫情的战场上，重症病房是火力最密集的主阵地。重症病房收治的患者都是病情最严重的，也是最难治疗的，生与死的搏斗每天都在上演。这里的医护人员也最辛苦，但他们不怕苦，不怕累，不怕危险，用行动践行“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的精神。

火神山医院重症医学一科副主任宋立强：

“患者转危为安让我感到欣喜”

“终于可以自由呼吸了。谢谢你们！”医院监护室里，一名摘掉呼吸机面罩的78岁老人用浓重的湖北话，向我表达谢意。

这位重症患者已入院十多天，既往有高血压、陈旧性心梗及心功能不全等基础疾病，在我们的治疗下，他彻底脱离呼吸机，患者转危为安让我感到欣喜。

到武汉第三天的凌晨，在重症监护室忙完一天工作，我久久不能平静。为了让每名值班医生快速掌握所有患者病情，我制作了《监护室患者病情逐日一览表》。值班医生可以据此掌握患者的病情及治疗反应，摸索出个性化救治方案，实现精准救治。

前不久，一名女性患者出现重度低氧血症，后经高流量吸氧及对症性药物治疗，呼吸变得平稳，但她却总觉得胸闷气憋。于是，我在查房时告诉她：“双肺功能完全恢复正常，停掉药物，出院开始倒计时。”

听闻消息，患者胸闷症状很快消失。原来，前期呼吸困难的痛苦让患者对康复失去了信心。我在巩固疗效的同时，安排经验丰富的护士每日对患者进行心理疏导。3天后，患者顺利出院。

人类与病毒的斗争由来已久。一次次抗争的历史让我确信：病毒最终会向人类缴械投降！

武汉同济医院中法新城院区重症监护室护士熊杰：

“几乎每天都是一次大考”

从仰卧位改换为俯卧位，有利于增加病人通气面积，改善患者呼吸状况。但在重症监护室，这个动作一次次考验着护士的体力与能力。

印象最深的一次是，有一名患者身上插了7根管道，一次翻身要6名护士一起上。一名护士站在床头，保证气管插管不掉，其余5名护士分别站在床尾和左右两侧，保护病人的肩颈、腰膝，等床头的护士统一发令，6人同时发力，将病人慢慢翻转、稳稳放下。既要防止管道脱落，又要使得上劲儿。

我进入重症病房工作已有一个多月了。我所在的病区有30名患者，其中就有20多例进行了气管插管。在前线抗疫的日子，几乎每天都是一次大考。

2月10日，一名从院外转来的危重病患，送来时血氧饱和度只有正常人的七成。我当时没多想，马上配合医生做气管插管、胃管引流，结果血氧依旧上不来。转眼4个小时就过去了。按照规定，每班护士4小时换班，我应该下班休息。但这时是抢救患者的关键时间。于是我一直在配合医生给患者做ECMO，直到情况稳定。那天，我整整在病房待了7个小时，出来时浑身已经湿透了。

我们不怕累，只要能提高危重病人的治愈率，这是我们最大的心愿。

东南大学附属中大医院重症医学科副主任医师潘纯：

“这是患者最后的希望”

每天，在我支援的武汉金银潭医院的5楼重症病房里，各种监护仪器不时发出嘀嘀嘀的响声。

我平时对ECMO的操作已经非常熟练了，但在穿着防护服再穿隔离衣，戴着3层手套的情况下，安装一次ECMO要将近两个小时。每做完一次，我的衣服都会全部湿透，但我们必须尽力，因为这是患者最后的希望。

2月27日，我为一名患者卸下了ECMO。这位患者接受了十几天的ECMO治疗，总算挺过了最危险的一关。这对我们来说是最大的鼓舞。

这位患者今年38岁，病情发展很快，尽管进行了呼吸机、插管等治疗，都没有明显好转，ECMO是最后的希望。2月13日，我和同事给他装上了ECMO。这是我们进行的第五台ECMO手术。有了ECMO的支持，他的氧饱和度接近100%。

记得病情严重以后，他已经没办法和我们做语言沟通，但我们通过眼神和点头示意等进行交流，我可以看到他对活下去的渴望。

相信卸下ECMO后，再通过后续的康复治疗、营养治疗，他一定能战胜病魔，康复出院。

金银潭医院重症病房护士长圣文娟：

“在这里找到了生命的意义”

在重症病房中，痛苦似乎总是存在，但很多人不屈不挠的抗争精神，让我们觉得在这里找到了生命的意义。

我负责的11床重症患者是位老大爷，他的老伴住在隔壁病房，病症相对轻一些。后来老伴需要移到其他轻症病房去。我们知道老两口彼此挂念，转运同事带着她去看了老大爷。

我依旧记得当时的场景。两位吸着氧的老人，一见面手就紧紧地握在一起。短暂的会面中，老大爷反复对老伴说：“要吃东西！”“一定要吃东西！”因为老大爷听医生说，要增强抵抗力，就一定要吃东西。

我已经离家一月有余，也十分想念孩子。以前除了上夜班，孩子都是我带着，没有长时间分开过。我不在孩子身边，还有他爹和爷爷奶奶照顾着；这里的患者没有我们，就会有生命危险。疫情不结束，我不能回家。但我相信距离回家的日子不远了。现在收治看护的一些重症患者已经没有刚来武汉时那么重了，所有的一切都在朝好的方向发展。我们相信一定能早日战胜疫情！

（本报记者申少铁、李龙伊、韩鑫、鲜敢，生命时报记者董长喜、张健）