两部门解答阶段性减征职工基本医疗保险费具体工作事项

人民网北京2月28日电 （记者崔元苑）为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、切实减轻企业负担、有效支持企业复工复产，近日，国家税务总局、国家医疗保障局就做好阶段性减征职工基本医疗保险费的有关具体工作及业务操作事项提出了要求，指导各地把工作落实落细，让参保单位实实在在享受改革红利，有关司局负责人就此回答了记者提问。

减征政策的执行期限是何时？

《关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》（医保发【2020】6号）（以下简称《意见》）明确，实施阶段性减征职工基本医疗保险费的地区，政策执行起始月份统一为2020年2月，不得延后，执行期限的合计月数不得超过5个月，具体终止月份按照各统筹地区的具体实施办法执行。

减征政策的适用范围是什么？

减征政策适用为费款所属期的职工基本医疗保险费，而参保单位补缴减征政策实施前的欠费、预缴减征政策终止后的职工基本医疗保险费，则不属于此次减征政策范围。

已缴纳2月份职工基本医疗保险费的参保单位如何退费？

对于已经缴纳了2月份职工基本医疗保险费的参保单位，所在地实施减征政策的，由相关部门重新核定参保单位应缴费额，准确确定减征部分的金额。减征部分的金额，优先选择直接退费。相关部门按程序依职权批量发起退费，无需缴费人提交申请及报送相关资料。如参保单位愿意，也可冲抵以后月份的单位缴费。

减征工作的办理流程是怎样的？

《意见》要求，各地要加强部门协作，简化办理流程，提高办理效率，缩短办理时间，确保减征部分的费款及时退还到账，并第一时间将办理结果以适当方式告知参保单位。

具体到减征工作的办理流程，《意见》提出，在实施阶段性减征职工基本医疗保险费的地区，参保单位如实向税务或者医保经办机构申报缴费基数、适用费率。相关部门将优化申报项目，提前做好信息系统准备，方便参保单位精准享受减征政策，严格按照扣除减征费款后的应缴费额进行缴费。

如何获知本地的减征措施和政策？

为方便参保单位及时获知本地减征工作的具体措施和办理流程，《意见》要求，各地应主动公开落实阶段性减征职工基本医疗保险费的文件，对各方关注的相关热点问题进行解答。

缴费人可以通过本地区医保和税务部门官方网站进行查询，也可以通过本地医保咨询热线或12366纳税服务热线咨询相关问题，对缴费人在享受政策中遇到的问题、困难和诉求，相关部门将及时进行处理和反馈。