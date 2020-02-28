国家卫健委：已有3.6万患者治愈出院 近4成接受中西医结合治疗
人民网北京2月28日电 （许心怡）28日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控和治疗有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，现在治愈出院患者越来越多，已有3.6万的治愈患者出院，占累计确诊病例的45.9%。对于临床诊疗方式，采用抗病毒治疗的占85%，接近40%的病人是接受了中西医结合的治疗。
郭燕红介绍，卫健委加强对治愈出院病人整体病例情况的分析，现在已经分析了8400多份病例，通过这些病例分析可看到，在临床分型当中轻型和普通型占比是90.8%；重型的占比是7.2%，危重症占2%。从人群分布来看，轻型病例的平均年龄是43岁，重型危重型患者平均年龄是53岁。从并发症来看，这8000多例治愈患者当中有一种以上基础疾病的为1133例，占13.5%，有两种以上基础性疾病的为242例，占2.8%。这也提示我们，对于有基础性疾病的患者即便是重症患者通过加强救治，也能够很好治愈。
对于临床诊疗方式，郭燕红指出，对于轻症的治疗手段，更多地是注重一般治疗、对症治疗、抗病毒治疗以及水、电解质平衡问题，还包括营养支持。对于重症的治疗，更多是运用综合治疗手段和多学科的诊疗方式。在重症治疗过程中特别关注呼吸支持、循环支持以及器官功能支持，还有防止并发症和积极的治疗基础性疾病，以及预防继发感染。通过对轻症病人和重症病人治疗方法的总结，也会将当中行之有效的治疗方法和经验，在修订诊疗方案时纳入到诊疗方案之中，以指导全国的救治工作。
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